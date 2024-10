Grosseto, altro brodino. Con il Trestina è solo 0-0

Anche il Trestina riesce a portare via un punto dallo stadio "Zecchini", ormai, diventato terra di conquista per gli avversari. Il Grosseto con problemi di classifica, nella partita della verità, non è riuscito a dare una svolta al proprio cammino deludendo davanti a un Trestina con grossi problemi di classifica nella gara valida per la nona giornata del girone di andata. Mister Consonni ritorna davanti al pubblico amico, dopo l’amarezza con la Fulgens Foligno, e conferma l’undici di Figline mentre negli ospiti il tecnico Calori effettua alcuni cambiamenti. La partita inizia al piccolo trotto con un leggero predominio territoriale dei padroni di casa e con gli ospiti che si difendono con ordine. Davanti ad un pubblico non numeroso i primi venti minuti trascorrono senza offrire emozioni, ma con diversi errori da ambo le parti. Al 25’ arriva la prima conclusione, si fa per dire, del Grosseto nello specchio della porta avversaria: un appoggio telefonato di testa di Marzierli per il portiere Fratti. Al 30’ è sempre l’attaccante biancorosso ad impegnare la difesa umbra con una conclusione che termina a lato. Nel finale di tempo Addiego Mobilio su calcio di punizione costringe alla respinta di pugno il portiere Fratti. Gli ospiti si fanno vedere con un tiro-cross di Lisi: un passaggio per il portiere Raffaelli. Esce Marzierli per infortunio ad una spalla ed entra Cela. Le due squadre escono dal campo tra i fischi. In avvio di ripresa il Trestina, perché forse crede nel colpaccio, appare più incisivo rispetto alla prima frazione mentre il Grosseto non riesce ad imbastire un’azione decorosa con giocatori che commettono errori su errori. Al 25’ viene ammonito mister Consonni per proteste. Ora i biancorossi aumentano il ritmo e gli ospiti appaiono un po’ in difficoltà. Le squadre si allungano, ma non producono nulla di efficace. Al 40’ viene espulso Lisi per somma di ammonizioni ed il Trestina finisce la gara in dieci uomini con il biancorossi di mister Consonni protesi in un assalto finale che si è rivelato, purtroppo, sterile per il Grifone. Fischi a fine gara. Ed ora per il Grosseto, squadra senza gioco, si fa davvero dura.