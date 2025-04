Grosseto e Aquila Montevarchi: sfida decisiva allo stadio Zecchini

Grosseto e Aquila Montevarchi, dunque, oggi alle 15 si affrontano allo stadio "Zecchini" con una classifica che rende il match più interessante. I biancorossi di mister Consonni con 48 punti sono usciti dalla zona playoff e al loro posto si è inserita la sorprendente Orvietana, mentre i rossoblù del tecnico Rigucci, con 38 punti, sono fuori, soltanto per un punto, dalla zona playout e sono alla ricerca di punti per una salvezza diretta. Queste motivazioni opposte, quindi, dovrebbero rappresentare la spinta necessaria per una gara frizzante.

Il problema principale che ha condizionato Marzierli e compagni nella seconda parte dl torneo è stato quello della mancanza dell’ultimo passaggio, una difficoltà enorme nell’andare in rete. Il tecnico del Grifone dovrà fare a meno dello squalificato Possenti e degli infortunati Addiego Mobilio e Benucci; tra i convocati si rivede il centrocampista Cela. Questi i convocati: Bolcano, Caponi, Cela, Chrysovergis, Corallini, Di Meglio, Dierna, Gnazale, Grasso, Guerrini, Macchi, Marzierli, Nunziati, Piersanti, Raffaelli, Riccobono, Sabattini, Sabelli, Sacchini, Sane, Senigagliesi, Shenaj.

A dirigere il match sarà l’abitro Molinaro di Lamezia Terme (assistenti Venturini di Ostia Lido e Valenti di Roma 2).