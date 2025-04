Grosseto e Montevarchi pareggiano 1-1: un punto prezioso per entrambe le squadre

GROSSETO 1 MONTEVARCHI 1

Grosseto (4-2-3-1): Raffaelli; Guerrini, Bolcano, Dierna, Macchi (30’ st Chrysovergis); Sacchini (38’ st Cela), Caponi (26’ st Sabattini); Riccobono (44’ st Grasso), Sabelli, Senigagliesi; Marzierli. A disp:Piersanti, Nunziati, Sane, Gnazale, Di Meglio. All. Consonni. Montevarchi (4-2-3-1): Conti; Vecchi,Farini,Martinelli, Franco; Sesti. Saltalamacchia; Bontempi (13’ st Orlandi), Ciofi, Galastri (8’ st D’Alessandro); Priore (26’ st Boncompagni). A disp: Neri, Bigazzi, Picchi, Artini, Casagni, Borgi. All. Rigucci.

Arbitro: Martina Molinaro (Venturini-Valenti). Reti: 37’ pt Senigagliesi (G), 30’ st Franco (M). Note: Espulsi: nella ripresa il massaggiatore del Montevarchi. Ammoniti: Saltalamacchia (M), Sestti (M), Boncompagni (M). Angoli: 7-5 per il Montevarchi. Recupero: 1’ e 5’.

GROSSETO - Il Montevarchi esce indenne (1-1) dallo stadio Zecchini, conquista un punto importante per la classifica e fa un bel regalo di Pasqua ai numerosi sostenitori presenti. Una gara dai due volti: primo tempo dei padroni di casa, ripresa di marca valdarnese. Alla fine un pareggio che può andare bene a tutte e due le squadre per quello che si è visto in campo. In campo due formazioni con motivazioni opposte: i padroni di casa di mister Consonni in cerca di punti per restare nei playoff, gli ospiti del tecnico Rigucci a caccia di punti per una salvezza tranquilla. Nei primi minuti le due squadre, schierate a specchio, si affrontano in maniera molto guardinga. Al 5’ è Ciofi che cerca la conclusione dalla lunga distanza, ma la mira è sbagliata. Maremmani in avanti, ma non riescono a trovare l’ultimo passaggio. Al 22’ è il solito Ciofi che da fuori impegna a terra il portiere Raffaelli. Il gioco si trascina senza offrire emozioni con le due squadre che trovano difficoltà nell’impostare la manovra offensiva. Al 37’ la supremazia territoriale dei padroni di casa viene premiata. Senigagliesi parte dalla sinistra, si rende protagonista di una serpentina in mezzo agli avversari che lo stanno a guardare: il suo tiro rasoterra è ben equilibrato e manda il pallone nell’angolino lontano. Nulla da fare per il portiere Conti. La reazione dei valdarnesi è abbastanza sterile e non produce effetti. E dopo un minuto di recupero l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi. In avvio di ripresa gli ospiti si fanno vedere con un colpo di testa di Priore, ma Raffaelli è attento e para. Leggero predominio territoriale degli ospiti che costringono i grossetani ad una difesa in affanno che capitola alla mezzora: angolo di Ciofi e Franco in semirovesciata anticipa tutti e realizza. Montevarchi in avanti e va vicino al raddoppio con Boncompagni. Sull’altro fronte Grasso, da poco entrato, regala un brivido, ma il portiere Conti è attento. Finisce in parità: un’altra delusione per gli sportivi maremmani mentre i tifosi ospiti fanno festa.

Paolo Pighini