Grosseto-Montevarchi rinviata per allerta arancione: si gioca sabato

Grosseto-Montevarchi da "Via col vento". Niente sfida oggi alle 15 tra Aquila e Grifone, due squadre dagli opposti obiettivi (playoff e salvezza) allo stadio Carlo Zecchini, nel capoluogo della Maremma. Colpa dell’allerta arancione, per le raffiche previste in giornata e anche domani, che inibiscono l’utilizzo dell’impianto sportivo al centro di lavori di adeguamento. La partita, valida per la 32.a giornata della stagione regolare, è stata posticipata di due giorni e si giocherà sabato, sempre con fischio d’inizio alle 15.

A dire il vero il provvedimento del Comune grossetano alla base del rinvio avrebbe cancellato il confronto anche in caso di allerta gialla e non è la prima volta che accade. In questo mese era slittata già di 48 ore, dal 6 all’8 aprile, la gara tra i biancorossi di Consonni e il San Donato Tavarnelle. Lo spostamento del match odierno non inficia, per inciso, la regolarità del campionato, anche perché la Lega Nazionale Dilettanti ha stabilito che la contemporaneità di data e di orario sia d’obbligo per le partite con interessi di classifica per promozione, retrocessione o accesso ai playoff "calendarizzate negli ultimi due turni".

Ai ragazzi di Rigucci, dunque, non rimane che stare alla finestra e seguire l’esito degli impegni delle dirette concorrenti, con uno sguardo attento soprattutto a Figline-Poggibonsi, Flaminia-Terranuova Traiana, Sangiovannese-Livorno, Trestina-Ghiviborgo e Follonica Gavorrano-Orvietana. Dopodomani il Montevarchi non potrà permettersi di tornare a mani vuote dalla trasferta. Se è vero, infatti, che a piccoli passi i valdarnesi, saliti a 38 punti hanno messo tre gradini tra loro e il margine superiore dei playout, il distacco non è decisivo e la salvezza diretta si trova a quota 41 o addirittura a 42.

Modulo speculare per entrambe le squadre, il 4-2-3-1, e il tecnico aquilotto cambierà il minimo sindacale rispetto al pari con il Trestina. Rientrerà in mediana dalla squalifica l’ex viola Mattia Saltalamacchia mentre tra i padroni di casa il giudice sportivo ha appiedato in difesa l’esperto Possenti. Al suo posto il greco Chrysovergis.

Giustino Bonci