Grosseto-San Donato Tavarnelle: sfida decisiva allo stadio Zecchini

Passate le ’poderose’ raffiche di vento annunciate dalle previsioni meteo per la giornata di domenica che avevano fatto rinviare il match fra Grosseto e San Donato Tavarnelle (resta da capire esattamente dove gli esperti le avessero previste, perché in città non ne abbiamo avuto grandi notizie), le due squadre scenderanno in campo allo ’Zecchini’ oggi alle 18.30.

Dopo i risultati di domenica il Grosseto si ritrova al quinto posto con 47 punti davanti al Siena 45 (mister Magrini è stato esonerato), alle spalle di Seravezza Pozzi e Ghiviborgo (50 punti), della Fulgens Foligno (53) e della capolista Livorno approdata alla serie C. E a proposito della promozione dei labronici l’Us Grosseto 1912 "esprime le più sentite congratulazioni all’Unione Sportiva Livorno per la meritata vittoria del campionato di serie D girone E, in particolare al presidente Joel Esciua, a mister Paolo Indiani e a tutto il gruppo squadra, per aver riportato la città di Livorno nei professionisti".

Il San Donato Tavarnelle di mister Vitaliano Bonuccelli, ex di turno, dopo i risultati di domenica è scivolato in zona playout, con 34 punti al pari del Figline. Mister Consonni avrà tutti a disposizione ad eccezione di Riccardo Cretella. La biglietteria dello stadio in piazzale Donatello sarà aperta a partire dalle 15.30. Arbitro del match Marco Mammoli della sezione di Perugia; assistenti Steven La Regina di Battipaglia e Giovanni Di Meglio di Napoli.