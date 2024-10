Grosseto, un nuovo arrivo. Ecco Marios Chrysovergis

I biancorossi hanno iniziato ieri pomeriggio al "Palazzoli", presente Francesco Lamioni, (a cui insieme alla sorella Viola, il padre Giovanni in futuro ha intenzione di lasciare il Grosseto) la preparazione settimanale in vista del match-clou di domenica in casa del Follonica Gavorrano. Cretella e compagni, dopo lo striminzito pareggio casalingo con il Trestina, si ritrovano in piena zona play-out, mentre i padroni di casa, dopo la sconfitta in casa dell’Ostia Mare, vogliono riprendere il cammino verso le posizioni nobili della classifica. Il Grosseto del presidente Antonio Fiorini, che ha la massima fiducia della famiglia Lamioni, sta vivendo un momento a dir poco "delicato" con giocatori che appaiono la brutta copia di quelli visti lo scorso campionato. Mister Consonni, quindi, sta cercando di capire il "male oscuro" che avvolge il Grifone per cui non può sbagliare nelle scelte dei giocatori. Ieri pomeriggio l’attaccante Edoardo Marzierli si è limitato a fare esercizi in palestra (speriamo i recuperarlo afferma il dg Filippo Vetrini) mentre in campo si è visto un volto nuovo (forse il primo rinforzo del prossimo calcio mercato) che è quello del greco Marios Chrysovergis, classe 2004, un terzino di fascia sinistra che mister Consonni conosce bene per averlo avuto a disposizione quando ha allenato la Pistoiese, ma che al momento non è ancora tesserabile.