Gubbio-Ascoli: sfida cruciale al Barbetti per la 35ª giornata di Serie C

È di nuovo matchday. Per la 35esima del girone B di Serie C il Gubbio ospita l’Ascoli al "Barbetti" alle 17:30, per un match che mette in palio punti importantissimi per gli obiettivi di entrambe le squadre. I rossoblù per continuare a credere in una post season di valore, i bianconeri per staccare definitivamente i playout e sognare nelle ultime tre di campionato.

Mister Fontana, grande ex di giornata, sa che i marchigiani stanno attraversando una stagione difficile ma non vuole abbassare la guardia senza nascondere l’emozione: "Conosco bene Ascoli e l’indole del popolo ascolano – commenta Fontana alla vigilia – un popolo che non è mai domo, non si arrende mai e questo viene trasferito alla squadra. Noi però abbiamo raggiunto il nostro obiettivo minimo, ovvero la salvezza, ma il nostro percorso deve continuare e passa attraverso anche la gara di stavolta. Sappiamo che sarà difficile, è una gara che nasconde tante insidie perché l’organico dell’Ascoli mostra in maniera tangibile come ci siano tanti elementi forti in ogni reparto per la categoria. Sicuramente non si sono espressi finora per il loro potenziale ma parliamo di giocatori che hanno giocato e vinto in categoria superiore. Personalmente poi, se dico che Ascoli è casa penso di raccogliere un po’ tutto. Dal punto di vista emotivo per me non può essere una partita come le altre, certo è che dal momento che l’arbitro fischia poi cambia tutto e l’attenzione andrà tutta sulla partita e sulla mia squadra".

Come sempre, per il tecnico rossoblù l’andamento della gara dipenderà dall’approccio dei suoi: "Noi dipendiamo dalla prestazione, è quella che ci avvicina più di tutte al risultato, noi ne abbiamo bisogno e dobbiamo perseguirla evitando di farla in maniera intermittente, aspetto che vale soprattutto per i più giovani da cui, a parer mio, passa proprio la crescita di un gruppo".

Per la formazione, nel 4-3-3 Fontana dovrebbe affidarsi a Venturi in porta con Zallu e Corsinelli sulle fasce difensive, Rocchi e uno tra Stramaccioni e Tozzuolo ancora in ballotaggio al centro, mentre sarà confermato il centrocampo con Rosaia, Proietti e Iaccarino così come il tridente Spina-Tommasini-D’Ursi. Recuperato Tentardini, ancora non al meglio Franchini, torna tra i titolari Signorini.

(4-3-3): Venturi; Zallu, Rocchi, Tozzuolo, Corsinelli; Rosaia, Proietti, Iaccarino; Spina, Tommasini, D’Ursi.

Federico Minelli