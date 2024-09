Gubbio-Torres 1-2, secondo ko di fila

Gubbio, 28 settembre 2024 – Non è sicuramente il miglior periodo per il Gubbio di Taurino. Con la Torres arriva la seconda sconfitta consecutiva in campionato, dopo una prestazione buona solo per tratti. È troppo poco: in attacco mancano idee, in difesa si vedono indecisioni e in costruzione si fa fatica. Gli avversari studiano il Gubbio dopo la buona partenza e i risultati in campo si vedono: urge una rivisitazione dell’approccio alle gare e delle tattiche, soprattutto dalla cintola in su.

La partenza è buona ma è la Torres che passa in vantaggio: al 10° l’errore di Venturi favorisce il recupero di Casini, palla a Fischnaller che con il mancino indovina l’angolino e punisce i rossoblù. Passano cinque minuti e Rosaia impegna Zaccagno con un destro da fuori, ma sono ancora gli ospiti a sfiorare il raddoppio in due occasioni. Al 28° Nanni arriva tardi sul cross basso di Guiebre, sei minuti dopo è Fischnaller che inciampa sul più bello. Nel finale di tempo rimette la testa in avanti il Gubbio, prima con Corsinelli ma il suo destro dal limite viene bloccato da Zaccagno, che poco dopo ha un’indecisione in uscita ma nessun rossoblù riesce ad approfittarne. I ragazzi di Taurino entrano nella ripresa seguendo la scia di quanto buono fatto nei minuti finali della prima frazione e riescono subito ad agguantare il pari.

È il 50° quando Zallu crossa dalla destra per il destro di Tommasini che viene respinto da Zaccagno, il primo ad arrivare è Corsinelli che a porta vuota insacca. I sardi non ci stanno e riprendono in mano il pallino del gioco: al 56° Fischnaller libera il destro dal limite, Venturi si distende e mette in corner. È il preludio al gol; 67° minuto, il calcio di punizione di Mastinu trova Mercadante sul secondo palo che di testa la mette all’angolino trovando il gol dell’ex. Da qui la Torres cerca di amministrare ma rischia due volte, sempre con Tommasini: al 76° riesce a saltare anche il portiere ma il suo mancino è allontanato da Dametto sulla linea, poi all’83° si accentra dalla destra e calcia ma Zaccagno fa buona guardia. Nel finale Taurino tenta il tutto per tutto passando al 4-2-4: nel finale ancora Tommasini in girata non centra lo specchio.

GUBBIO-TORRES 1-2

GUBBIO (3-4-2-1): Venturi; Tozzuolo, Rocchi, Pirrello (st 41’ Fossati); Zallu (st 26’ David), Rosaia, Iaccarino (st 35’ Proietti), Corsinelli; Franchini (st 26’ Faggi), D’Ursi (st 35’ Giovannini); Tommasini. All. Taurino A disp. Bolletta, Signorini, Stramaccioni, Maisto.

TORRES (3-4-2-1): Zaccagno; Fabriani, Dametto, Mercandante; Zambataro, Casini, Mastinu (st 36’ Masala), Guiebre; Fischnaller (st 36’ Goglino), Scotto (st 10’ Varela); Nanni (st 33’ Diakite). All. Greco A disp. Petriccione, Coccolo, Liviero, Marini, Minnelli, Xhani.

ARBITRO: Andreano di Prato (Landoni-Miccoli)

MARCATORI: pt 10’ Fischnaller, st 5’ Corsinelli, 22’ Mercadante

NOTE: corner 8-4; recupero: pt 0’; st 5’.