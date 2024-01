Guidò il club in serie B tra l’addio di Terziani e l’arrivo di Butali. L’addio all’ex presidente Nofri

Lutto per il calcio aretino in

questo inizio 2024: all’età

di 85 anni è morto Vittorio Nofri. Imprenditore nel settore dei mobili, Nofri rilevò

l’Arezzo dopo l’uscita di scena, sbattendo la porta, del presidente Narciso Terziani nel 1985. Terziani accusò il gruppo dirigente di averlo tradito

e usò parole forti che fecero scalpore. Con Nofri al comando restò Mariottini come direttore sportivo e arrivò Russo allenatore della prima squadra. Non fu un’esperienza fortunata, forse troppo innovativa per quei tempi. Russo venne esonerato dopo il passo falso di Cagliari e venne richiamato Riccomini che riuscì a salvare la squadra in serie B applicando un calcio saggiamente difensivista.

Sotto la gestione di Nofri arrivarono ad Arezzo calciatori del calibro di Ugolotti, Muraro e Orsi. Tuttavia l’impegno

era troppo gravoso e lo stesso Nofri decise di passare

la mano a Benito Butali.

I funerali di Vittorio Nofri,

imprenditore del legno

con interessi nel settore

delle onoranze funebri,

si svolgeranno domani alle 11 nella chiesa di Santa Croce.

Alla famiglia dell’ex

presidente amaranto

le più sentite condoglianze

da parte della redazione

di Arezzo de La Nazione.