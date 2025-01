Guidone salva la Cittadella. Ma l’Imolese fa ricorso

Imolese 2 Cittadella 2

IMOLESE (4-2-3-1): Adorni; Garavini, Agustin, Elefante, Barnabà; Vlahovic, Brandi; Diawara (1’ st Manzoni), Manes (14’st Agbugui), Pierfederici (1’ st Mattiolo); Raffini (30’ st Melloni). A disp. Lopez Salgado, Gasperoni, Lolli, Cipriani, Perdisa. All. D’Amore

CITTADELLA (3-5-2): Piga; Serra (5’ st Bertani), Boccaccini, Fort; Carretti (46’ pt Manzotti), Mora (23’ st Marchetti), Mandelli, Osuji, Martey (10’ st Sardella); Sala, Guidone. A disp. Rosa, Teresi, Rovatti, Caesar Tesa, Orlandi. All. Gori. Arbitro: Meta da Vicenza

Reti: 16’ Manes, 18’ Pierfederici, 2’st e 19’st (rig.) Guidone

Note: espulsi Elefante al 48’st per doppia ammonizione e Sala al 45’st per gioco scorretto, ammoniti Fort, Elefante, Garavini, Agbugui, Mora, Vlahovic.

Sull’orlo del baratro, sotto di 2 reti dopo 18’ e con all’orizzonte il quarto ko di fila, la Cittadella ci mette il cuore e torna da Imola con un prezioso 2-2 in rimonta firmato dal ritorno al gol dopo 8 giornate di Guidone. Il prezioso punto tiene a distanza (+1) la zona calda e dà una bella boccata d’ossigeno in un momento difficile. Anche se sulla gara incombe la decisione dell’Imolese, annunciata a fine gara, di fare reclamo per errore tecnico per il secondo giallo mostrato al difensore Elefante: sul 2-0 il giocatore, al 3’ di recupero del primo tempo, dopo una medicazione si era diretto fuori dal campo. Dopo che l’arbitro ha restituito la palla al portiere di casa il giocatore imolese era rientrato senza l’ok del direttore di gara e, già ammonito, si era preso il secondo giallo.

In avvio è biancazzurra la partenza migliore, con Sala che si vede annullato un gol per offside dopo 10’ (molto dubbio) e Osuji che sfiora il vantaggio con un’incursione per vie centrali. Ma in 2’ la gara si fa in salita. Al 16’ Brandi imbuca per Garavini che serve Manes solo davanti al portiere per l’1-0. Subito dopo da sinistra Diawara trova sul secondo palo Pierfederici che perso da Martey e con la difesa ferma trova il comodo 2-0. La reazione della squadra di Gori non è palpabile ma al 3’ di recupero col rosso a Elefante la gara cambia. D’Amore nella ripresa deve inventarsi Manzoni in difesa e proprio il 2007 perde dopo 2’ palla al limite con Guidone che non perdona. Ed è sempre Manzoni a causare al 19’ il fallo che porta sul dischetto Guidone per il 2-2. Un minuto dopo Garavini solo davanti al portiere spara alto. Ma l’ultimo squillo è di sala, con Manzoni che buca un intervento e lascia la punta sola contro il portiere che si salva grazie al palo. Proprio Sala al 90’ viene espulso (fallo su Brandi) ma la gara ormai è chiusa.