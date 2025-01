I bianconeri alla prova della Riviera. Atletico, mister Seccardini:: "Dovremo essere molto precisi»

È il giorno dell’attesissimo derby tra Sambenedettese e Atletico Ascoli. Il terzo di questa stagione dopo quello pareggiato e poi perso ai rigori in Coppa Italia e quello finito con un nulla di fatto al Don Mauro Bartolini in campionato. L’Atletico Ascoli si è allenato ieri mattina al centro sportivo ‘Antonio Di Ridolfi’ di Venarotta, quartier generale dei bianconeri, con Mister Seccardini che ha potuto constatare il pieno recupero dei difensori Leonardo Nonni e Santiago Gerlero, mentre non sarà disponibile per questa sfida l’ex di turno, il capitano Matteo D’Alessandro già al Porto d’Ascoli del presidente Massi, messo ko dal virus influenzale.

Mister, con quali prospettive partite?

"Il girone di ritorno rappresenta un campionato a sé, con dinamiche spesso diverse rispetto all’andata. Noi vogliamo ripartire con la stessa mentalità che abbiamo sempre avuto: lavorare quotidianamente con impegno, senza mai snaturarci e mantenere la nostra identità di squadra. Siamo consapevoli che nel percorso potremmo incontrare difficoltà e ostacoli, ma il nostro obiettivo è affrontarli con determinazione e superarli con l’unione e lo spirito di sacrificio che ci contraddistinguono".

Terza sfida stagionale contro la Samb, la squadra che sta dominando questo campionato: si aspettava di vederli al primo posto e che partita si aspetta?

"La Sambenedettese è stata costruita con l’obiettivo di vincere il campionato e, fino ad oggi, non ha deluso le aspettative. Hanno raccolto un bottino davvero importante, anche grazie alla grande solidità difensiva, che rispecchia appieno il loro valore. Per noi sarà fondamentale essere precisi, cercando di sfruttare al meglio le occasioni che riusciremo a creare".

A Sora è arrivata la seconda sconfitta consecutiva. Il 2024 è stato un anno straordinario, sperava di chiuderlo meglio?

"Avremmo voluto chiudere la prima parte di stagione con risultati diversi. Dal mio arrivo è la prima volta che ci capita di perdere due partite consecutive. La sosta ci ha permesso di recuperato le energie, sia fisiche che mentali".

La partita di Sora ha portato anche le squalifiche di Pompei e Camilloni: due assenze importanti in un match difficile?

"Oltre ai due squalificati, Pompei e Camilloni, mancherà anche il nostro capitano D’Alessandro per influenza. Sono assenze importanti, ma per noi non hanno mai rappresentato un alibi. Crediamo fortemente nel valore collettivo e umano della nostra rosa. Le scelte che faremo saranno, come sempre, orientate al piano strategico che vogliamo adottare, tenendo in considerazione l’intera durata della gara e i momenti chiave".

Valerio Rosa