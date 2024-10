I bianconeri oggi in campo a ellera, forti del 2-0 dell’andata. Sansepolcro, serve un mercoledì da leoni per raggiungere la finale di Coppa Italia

In attesa di ritrovare la vittoria in campionato, c’è l’obiettivo Coppa Italia che arricchisce la settimana del Sansepolcro con i 90 minuti odierni che valgono l’approdo alla finalissima regionale. Alle 14.45 i bianconeri scendono in campo a Ellera, partendo con in dote il 2-0 dell’andata allo stadio Buitoni. Non esiste più, nemmeno in queta competizione, la regola del maggior numero di reti segnate in trasferta: in caso di vittoria con due gol di scarto dell’Ellera si andrebbe direttamente ai rigori, senza supplementari. Ma soprattutto, per il Sansepolcro ci sarà da fare i conti con un’avversaria in piena salute, che affronterà per giunta senza gli squalificati Gorini e Petricci e senza l’infortunato Bartoccini: un compito tutt’altro che facile, quindi. In contemporanea, si disputa anche l’altra sfida fra Terni Fc e Cannara, terminata 0-0 quattro settimane fa.

Da domani, poi, il Sansepolcro si ritufferà nelle vicende di un campionato che domenica scorsa ha registrato il sorpasso in vetta del Pierantonio, anche se la compagine biturgense ha colto in extremis un punto molto importante a Pontevalleceppi. Dopo aver dominato il primo tempo senza concretizzare, è andata sotto con una sfortunata deviazione di Tersini (autorete classica) e poi è rimasta in dieci per il doppio giallo a Petricci, ma ha continuato a insistere fino a quando non ha trovato, proprio allo scadere, il tocco risolutore del 18enne Gabriel Barculli per un pareggio più che meritato e per un digiuno con il gol che si è interrotto. Da qui si riparte in vista del match casalingo di domenica prossima contro il Castiglione del Lago.

Claudio Roselli