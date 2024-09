I biancorossi devono ancora assaporare un successo. Becattini cerca la prima gioia. Terranuova alla prova Fezzanese

Si torna al Matteini per la quarta giornata di serie D, con il Terranuova Traiana intenzionato a trovare la prima vittoria stagionale. Cercherà di agguantarla contro la Fezzanese, che incontra oggi per la prima volta. "Forse i punti non rispecchiano il valore delle prestazioni fatte - ha spiegato l’allenatore Marco Becattini - però siamo in crescita partita dopo partita e l’augurio è ripetere quanto fatto domenica scorsa stando più attenti ai dettagli che ci sono sfuggiti. Bisogna essere pronti a sacrificarsi un po’ di più riuscendo a difendere meglio nelle ripartenze". Nel Terranuova rientrano dalle rispettive squalifiche Bega e Privitera. Restano out Saitta, Mannella e Stopponi. Nella Fezzanese fuori Loffredo e Nicolini, espulsi con il Livorno. "Fa piacere vedere Saitta che si è tolto le stampelle - ha aggiunto il tecnico biancorosso - inoltre oggi rientrano Bega e Privitera, non tanto per il livello di gioco, quanto per lo spessore di due ragazzi che hanno tante partite alle spalle". A suonare la carica è Sacconi, che contro il Trestina ha segnato il suo primo gol in campionato. "Abbiamo il dovere di trovare la prima vittoria stagionale davanti al pubblico di casa. Ce la metteremo tutta". Per quanto riguarda i verdi potrebbero esserci sorprese. Mister Rolla ha infatti annunciato molte novità, sia sul modulo di gioco che negli interpreti.

Così in campo (ORE 15)

(4-2-3-1): Timperanza, Grieco, Cappelli, Bega, Petrioli, Cioce, Massai, Dini, Sacconi, Marini, Oitana.

All. Meniconi (Becattini squalificato).

FEZZANESE (3-4-2-1): Pucci, Selimi, D’Alessandro, Del Bello, Beccarelli, Cantatore, Roncarà, Gabelli, Bruccini, Sacchelli, Geraci.

All. Rolla.

Arbitro: Oristanio di Perugia.

Francesco Tozzi