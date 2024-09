I biancorossi sorridono. Il Grifone batte 4-2 il Tau

Il Grosseto vince l’ultima amichevole prestagionale battendo 4-2 il Tau Altopascio fuori casa. Sotto nel primo tempo, la formazione di Malotti ha saputo reagire nella ripresa e recuperare lo svantaggio prendendosi la vittoria. Da segnalare i sette indisponibili tra le fila biancorosse, ovvero: Nunziati, Sanyang, Marzierli, Barlettani, Mandolfo, Criscuolo, Cela. Primo tempo di marca Tau, con Motti che porta avanti i padroni di casa al 33’ con un colpo di testa sugli sviluppi di una punizione. Risponde subito il Grosseto col rigore trasformato da Cretella. Al 40’ però i ragazzi di Venturi passano ancora con un altro colpo di testa, stavolta di Andolfi. Nella ripresa arriva al 9’ il pari di Riccobono, su punizione, mentre al 17’ Benucci compie il sorpasso, 3-2, servito da Grasso. A circa un quarto d’ora dalla fine il quarto gol dei biancorosso firmato da Boiga che a tu per tu col portiere di casa non sbaglia per il 4-2 finale.

TAU ALTOPASCIO: Azioni; Sichi Meucci Biagioni Zanon; Bernardini Lombardo Atzeni; Bartelloni; Motti, Andolfi. All Venturi. GROSSETO: Raffaelli, Falasca, Cretella, Frosali, Addiego Mobilio, Sabelli, Boiga, Benucci, Aprili, Sacchini, Senigagliesi. A disposizione: Massellucci, Nardi, Canessa, Macchi, Fregoli, Riccobono, Grasso, Angeli, Violante. All. Malotti.

Reti: 33’ Motti, 35’ rig. Cretella, 40’ Andolfi, 9’st Ricconono, 17’st Benucci, 27’st Boiga.