I campionati di calcetto. Versilia, pari prezioso. Massarosa corsaro

Serie B. Non sono arrivati i tre punti, ma va bene lo stesso. Il Versilia/Sgs Gestione Servizi torna dall’Emilia, da Villafontana per precisione, con un 5-5 che fa morale e classifica. Pareggio acciuffato addirittura a 4 secondi dalla fine della partita. De Angeli, Ciardelli, Zanoboni, Gambino e una autorete a favore per un punto d’oro. "Abbiamo recuperato il risultato dimostrando un grande cuore", dice Matteo Paperini.

Classifica: X Martiri 44; Villafontana 35; Balca Poggese 33; Bagnolo e Italgronda Prato 30; Boca Livorno 29; Arpi Nova Campi Bisenzio 28; Versiliai e Mattagnese 25; Real Casalgrandese 22; Toringhese 18; Sangiovannese 7.

Giovanile. La Under 15 vince 5-3 contro il Sangimignano (Colombo 2 Selis 2, Galleni). La Under 19 vince 6-2 contro Prato (Lippi 2, Monacelli 2, Neri, Vagli). I Primi Calci vincono 10-8 contro il Seravezza (Bernardini 2, Bozzo 4, Tosoni, Omati, Mazzotta 2). Infine i Pulcini vincono contro l’Elba 11-4 (Bonuso, Menichini 2, Corfini 3, Barattini e 4 autoreti a favore).

Serie C2. Il Massarosa/Family Service espugna la pista della Virtus Maremma 3-1, con la bella tripletta di Tonelli. "Il risultato poteva essere anche più largo", assicura Matteo Panconi. Non può niente il Futsal Viareggio contro lo Slac. Laras sigla la rete della bandiera nel 7-1 finale.

Classifica: Five to Five e Quattrosquadre 41; Slac 38; Massarosa/Family Service 33; Massa 32; Toringhese 30; Futsal Viareggio 23; Scintilla 20; Deportivo 11; Virtus Maremma e Elba 97 10; Hellas Livorno 2.

Femminile. Non può nulla l’Atletico Viareggio contro la corazzata Montebianco Prato giunta a 17 successi in altrettanti incontri. È 6-3 per le avversarie, con i centri di Orsini 2 e Giubbolini. "Abbiamo giocato una bella partita contro una squadra pronta al salto di categoria. Sono contento delle ragazze, che non hanno mai mollato e sono riuscite a mettere in difficoltà le avversarie", dice Stefano Battelocchi.

Classifica: Montebianco Prato 51; Il Decoratore Pistoia 43; Firenze 35; L’Alter Ego 27; Pantere e Worange 26; Gf Rione 20; Follonica G. 17; San Giovanni 13; Viareggio 10; San Giusto 9; Elba 6.

Sergio Iacopetti