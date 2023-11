I campionati regionali si fermano. Rinviata anche la gara dell’Atlante a Bologna

Il maltempo fa rinviare tutti i campionati di calcio regionali e provinciali. Oggi e domani quindi niente pallone in Toscana. Dall’Eccellenza, passando per Promozione, Prima categoria, Seconda categoria, Terza categoria e settore giovanile, è tutto stoppato a causa del maltempo. Ieri il Consiglio di Presidenza del Comitato Regionale Toscano della Lega nazionale Dilettanti, presieduto da Paolo Mangini, supportato dal parere positivo di tutti i consiglieri regionali e delegati provinciali, considerati gli accadimenti di giovedì sera sera, lo stato di emergenza decretato in tutta la regione Toscana ed il peggioramento delle previsioni meteorologiche del fine settimana, "unitamente alla volontà di manifestare solidarietà, vicinanza e rispetto nei confronti delle comunità colpite, ha ritenuto doveroso ed opportuno sospendere tutta l’attività regionale e provinciale dilettantistica e giovanile di questo fine settimana".

Tutte le gare rinviate saranno recuperate durante la pausa natalizia nel weekend del 23 e 24 dicembre.

Rinviato anche il match dell’Atlante (calcio a 5, serie A2) che avrebbe dovuto giocare a Bologna.