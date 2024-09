I Canarini affrontano la Recanatese. Fermana, il tecnico Bolzan:: "Andremo in campo per dare tutto»

E’ il giorno dell’esordio in campionato per la Fermana di Dario Bolzan, che inizia il suo cammino dal derby di Recanati (ore 15) match già visto nelle ultime due stagioni in Serie C. Una di quelle sfide di altissimo livello per la "nuova" Fermana che si presenta ai nastri di partenza rinnovatissima per quello che riguarda la squadra ma anche con nuovi volti in ambito dirigenziale ma sempre con la famiglia Simoni e i loro più stretti collaboratori presenti. Ma è tempo di pensare all’esordio e proprio nella rifinitura di ieri mattina al Bruno Recchioni mister Dario Bolzan ha alvorato sugli ultimi dubbi da sciogliere che restano comunque tali anche a poche ore dal fischio d’inizio. "Esordio ufficiale in campionato sicuramente difficile – ha dichiarato il tecnico all’ufficio stampa della società - contro una squadra forte: abbiamo preparato la partita conoscendo tutte le qualità della Recanatese, che è una delle favorite alla vittoria finale".

"Noi conosciamo le nostre problematiche, ma ormai sono il passato: sappiamo che ci vorrà più tempo, ma qui nessuno cerca alibi. Andremo in campo dando tutto, cercando di fare una prestazione importante e degna della piazza che rappresentiamo, poi vedremo cosa ci dirà il rettangolo verde". E dall’altra parte del campo ex importanti come ad esempio Ferrante, Mordini e D’Angelo (oltre al preparatore dei portieri Francesco Ripa) e una squadra che ha puntato sulla continuità, presentandosi ai nastri di partenza con i crismi della favorita: probabile il 3-4-1-2 per Filippo con D’Angelo a innescare Melchiorri e Sbaffo. Fermana che non avrà Palumbo alle prese con un problema muscolare e con Romizi che potrebbe non essere titolare, dopo un problemino alla caviglia che lo ha tenuto fuori dagli allenamenti fino a venerdì. Pronto Fontana davanti alla difesa con Palmucci e Mavrommatis ai fianchi. Davanti Bianchiamno dovrebbe avere da un lato Ferretti e dall’altro uno tra Sardo e Pinzi, che ha mostrato di essere in palla. "Sono contento della rosa che la società mi ha messo a disposizione e tra qualche tempo capiremo il nostro reale valore – continua Bolzan - Siamo consapevoli che la città potrà darci una grande mano e su questo non abbiamo dubbi: tocca però a noi, in campo, dimostrare di meritarci l’affetto e il sostegno incondizionato che i tifosi sanno regalare e hanno sempre dimostrato". E il sostegno ci sarà anche a Recanati dove saranno in tantissimi i fermani presenti. Arbitra Clemente Cortese di Bologna, prima volta con la Fermana.

Probabile Formazione. Fermana (4-3-3): 12 Perri; 13 Diouane, 4 Tafa, 33 Karkalis, 24 Polanco; 21 Palmucci, 18 Fontana 17 Mavrommatis; 7 Ferretti, 9 Bianchimano, 11 Sardo A disposizione 1 Di Stasio; 6 Bonugli, 14 Casucci, 3 Cocino, 2 Marucci, 27 Granatelli, 23 Pinzi, 5 Romizi, 15 Valsecchi, 20 Leonardi, 30 Lomangino All. Bolzan

r. c.