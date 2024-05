I commenti. Giuliodori: "Vogliamo arrivare fino in fondo»

La semifinale playoff finisce con strette di mano tra i calciatori e complimenti reciproci tra i due tecnici che si abbracciano. Ai cronisti parla così il mister del Castelfidardo Marco Giuliodori: "Abbiamo fatto una partita importantissima contro un Chiesanuova a cui faccio i complimenti, hanno disputato un campionato straordinario. Nel secondo tempo abbiamo meritato, costruito 2-3 occasioni nitidissime e infine siamo stati bravi a finalizzare la ripartenza Nanapere-Kurti. Un plauso ai ragazzi anche perché nei playoff si vince da squadra. Bravi anche i subentrati. Ora c’è l’Urbino, altra partita difficilissima. Fino a questa (ieri, ndr) sera ci godremo questo successo, poi testa all’Urbino perché vogliamo arrivare fino in fondo". Questo il pensiero di Roberto Mobili del Chiesanuova, ex della sfida. "Faccio i complimenti al Castelfidardo che ha meritato la vittoria, si è dimostrato molto forte. Quella palla sullo 0-0 (Carnevali, ndc) poteva indirizzare diversamente la gara, poi abbiamo accusato la stanchezza e commesso un paio di errori di lucidità lasciando campo al Castelfidardo. I miei ragazzi comunque hanno realizzato qualcosa di grande, qualcuno piangeva negli spogliatoi ma devono essere orgogliosi di quanto fatto. Posso dire loro solo grazie, hanno sempre dato tutto, mi hanno fatto vivere un campionato eccezionale. Dispiace per i tifosi, è stato bello vedere il seguito di una intera comunità".