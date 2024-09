I commenti. Salmi: "Pizzico di fortuna. Ma un risultato meritato». Giacomarro: "C’era paura»

Francesco Salmi si gode la seconda vittoria di fila senza fare voli. "Abbiamo giocato due buone gare – spiega – contro due grandi squadre, nel primo tempo abbiamo fatto meglio, cercando sempre di gestire la palla contro una squadra che sapevano ci avrebbe creato problemi come nella seconda parte. Penso che non abbiamo rubato nulla nonostante la loro pressione per sfruttare la loro forza fisica dopo il 2-1. Siamo stati anche fortunati nell’ultima parte perché il pari ci poteva anche stare. Obiettivi? Non cambiano, queste due vittorie ci danno consapevolezza, ma conta solo fare punti per stare lontano dalla parte bassa perché è difficile nel girone trovare 7 o 8 squadre che siano da ultimi posti. Vogliamo fare da rompiscatole continuare a dare fastidio". In casa toscana per mister Domenico Giacomarro "la Pistoiese ha avuto paura nei momenti decisivi, mentre loro sono stati più esperti, hanno approfittato di alcune ingenuità anche perché il nostro portiere non ha fatto parate. Dopo il pareggio credevamo di vincere sinceramente e invece abbiamo perso".

LA 2A GIORNATA: Imolese-Tau 2-3, Sasso M.-Fiorenzuola 0-1, Sammaurese-Ravenna 0-3, Piacenza-Corticella 2-0, Tuttocuoio-Progresso 1-0, San Marino-Zenith 2-2, Prato-Lentigione 0-0, Riccione-Forlì 1-2.

CLASSIFICA: Cittadella e Tau 6, Lentigione, Prato, Fiorenzuola e Forlì 4, Ravenna, Piacenza, Sasso M., Imolese, Tuttocuoio e Riccione 3, Sammaurese, Pistoiese, San Marino e Zenit 1, Corticella e Progresso 0.