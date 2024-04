I cremisi in trasferta. Si rinnova la sfida tra il Tolentino e il Montegiorgio. Di fronte le squadre retrocesse l’anno scorso dalla D

Il Tolentino chiude il campionato a Montegiorgio. Sono le due squadre marchigiane retrocesse dalla scorsa stagione in serie D. Entrambe chiusero la regular season a quota 31 punti assieme al Notaresco, ma in virtù della classifica avulsa i cremisi scesero direttamente in Eccellenza, mentre il Montegiorgio si giocò le residue speranze di salvezza nello spareggio con il Notaresco, ma venne sconfitto. Stavolta, a distanza di un anno, la situazione sorride al Tolentino, perché la formazione di mister Possanzini è già in salvo, mentre i padroni di casa sono al centro della corsa playout. Insomma, visti i trascorsi, il Tolentino non regalerà nulla all’avversario. Il tecnico, per la trasferta, ha convocato i portieri Bucosse, Orsini e Palazzo, i difensori Di Biagio, Mariani, Mercurio, Orazi, Balbo, Di Lallo, Lanza, Tomassetti, i centrocampisti Bracciatelli, Frulla, Borrelli, Gabrielli, Giuggioloni, Nasic, Pottetti, Santoro, Sosa, Salvucci, Valentini e Testiccioli, gli attaccanti Cardinali, Garcia, Moscati e Cancelli. Sicuramente le scelte dell’allenatore andranno a premiare alcuni elementi di qualità che hanno giocato di meno nel corso della stagione. Peraltro, la gara col Montegiorgio potrebbe rappresentare anche l’ultima panchina in maglia cremisi per Possanzini che, secondo voci di corridoio, potrebbe seguire a Mantova il fratello Davide, artefice della promozione in B della formazione lombarda e già sicuro del rinnovo contrattuale. Ma è presto per dirlo. Ora l’obiettivo di tutti è chiudere al meglio la stagione.

m. g.