I futuri match. Sarà tour de force per i bianconeri i prossimi due mesi

Archiviata la pratica Lastrigiana, la Robur scenderà di nuovo in campo domenica, per ospitare il Firenze Ovest. Il calendario, poi, prevede altre due partite, nel mese di gennaio, per i bianconeri. Mercoledì 24, infatti, la squadra di Magrini busserà alla porta della Sinalunghese, per il secondo turno infrasettimanale del mese; appena quattro giorni dopo andrà in scena la sfida interna con il Terranuova Traiana. Sarà quindi un periodo particolarmente intenso, che potrebbe dire molto alla classifica e al futuro di Bianchi e compagni, un periodo in cui sarà importante dosare bene le energie. Il mese di febbraio si aprirà invece con la ‘trasferta’ sul campo dell’Asta, a cui farà seguito l’incontro casalingo con il Pontassieve. In programma poi, per chiudere il mese, i confronti Scandicci-Siena e Siena-Rondinella Marzocco.