I gioielli del Milan sbarcano al ’Neri’. Occhi puntati su Camarda e Vos

I gioiellini del Milan sono pronti a varcare le porte del ’Romeo Neri’. Domani sera è con loro che il Rimini dovrà fare i conti. E naturalmente i fari sono tutti puntati su Francesco Camarda, il 16enne sul quale i rossoneri puntano decisamente. Un piccolo prodigio l’attaccante milanese, entrato nella storia del club e del calcio di casa nostra per aver debuttato in serie A, a fine dello scorso anno, quando aveva appena 15 anni. Sin qui Camarda la maglia rossonera del Futuro l’ha vista con il contagocce tra una convocazione in prima squadra e una partecipazione in Youth League. Ma c’è chi scommette che domani sera sarà in campo al ’Romeo Neri’. Non esattamente una buona notizia per il Rimini. Anche se Camarda non è l’unico talento a disposizione di Daniele Bonera, un altro che il rossonero lo indossa da un po’. Prima da giocatore, poi da collaboratore tecnico di mister Pioli. Ma torniamo ai talenti. Dei quali fa sicuramente parte il mancino spagnolo Alex Jimenez, utilizzato da Bonera sulla fascia destra in difesa. Ma anche il centrocampista olandese Silvano Vox, arrivato in estate direttamente dall’Ajax. Dall’Olanda al Paraguay il passo è breve. Da lì arriva Hugo Cuenca, esterno destro 19enne. Che corre sulla fascia opposta rispetto Chaka Traorè. Insomma, alla squadra di Bonera non mancano i futuri pezzi da novanta, ma nemmeno l’esperienza. Che è stata portata in rossonero anche da un ex biancorosso, Mattia Sandri che con il Diavolo ha raggiunto l’accordo questa estate. Con lui i due giocatori arrivati dalla Giana Erminio, Minotti in difesa e Fall. Insomma, il Rimini è avvisato. I due punti conquistati dal Milan Futuro potrebbero essere solo un caso, o semplicemente un adattamento al nuovo campionato più complesso del previsto. Nelle quattro gare giocate da fine agosto a oggi, i rossoneri hanno lasciato tutto a Virtus Entella ed Ascoli. Mentre si sono presi un punto col Carpi e mercoledì con la Torres, nel recupero della 3° giornata. E, proprio come il Rimini, ora sognano la prima vittoria in campionato. Un successo che domani i 22 in campo inseguiranno dal primo all’ultimo minuto. Su questo c’è da scommetterci.