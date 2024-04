I grandi ex. Mister Mignani ingaggiato dal Palermo. Accanto a lui Vergassola e D’Urbano

E’ pronto a tornare in panchina, Michele Mignani (nella foto). Terminata l’avventura con il Bari, esonerato lo scorso 9 ottobre (dopo aver conquistato la Serie B e sfiorato la serie A nella stagione precedente e il successivo ridimensionamento dell’organico) e risolto il contratto con i galletti, l’ex bianconero, bandiera con le scarpette ai piedi e allenatore per due stagioni in Serie C, compresa quella della finale play off persa a Pescara, sarà il prossimo condottiero del Palermo, in cadetteria.

Il club rosanero ha infatti deciso di interrompere il rapporto con Eugenio Corini e di puntare su Mignani (contratto fino al termine della stagione con eventuale opzione per il prossimo anno). In Sicilia, insieme al tecnico, sbarcheranno anche il suo braccio destro Simone Vergassola e il preparatore atletico Giorgio D’Urbano, che il mister ha fortemente voluto con sé per questa nuova avventura.

Altri due nomi, quelli di Vergassola e di D’Urbano, che a Siena non hanno certo bisogno di presentazioni. Il figlio maggiore di Michele, Guglielmo, tra l’altro, si sta mettendo particolarmente in mostra in Serie D, con la maglia della Pianese capolista, lanciata verso la conquista della Lega Pro: 17 le reti segnate da Mignani jr fino a questo momento, numero che gli vale il titolo di capocannoniere del girone E.