I leopardiani di scena a L’Aquila. Out Melchiorri, davanti si punta su Sbaffo

Non bastavano, evidentemente, le incredibili traversie subite in avvio di stagione e che rischiano di mettere a dura prova anche i più resilienti: per la Recanatese ci si è messo anche il calendario che oggi propone la trasferta a L’Aquila, nello splendido stadio "Gran Sasso d’Italia", contro i rossoblù abruzzesi che puntano, senza mezzi termini, alla vittoria del campionato e che molti considerano la testa di serie numero 1 del girone F. Sontuosa la loro campagna di rafforzamento estiva condotta a suon di argomenti convincenti, affidandosi, dopo le dimissioni di Cappellacci ad inizio agosto, ad un nome che ai sostenitori giallorossi provoca molto più di un brivido, Giovanni Pagliari, proprio uno degli artefici principali di tre anni memorabili. Il grande ex, in conferenza stampa, ha suonato un disco rotto che si conosce alla perfezione: "devo pensare – ha detto – ad allenare la mia squadra e non mi preoccupo molto degli avversari. La Recanatese è una buonissima squadra, viva e che ha perso le prime due partite in modo immeritato. L’assenza di Alessandretti? La mancanza di un giocatore non cambia il nostro modulo che era e resta il 4-3-3 che io ritengo il più consono alle nostre caratteristiche. Quanto a Melchiorri gli mando un saluto grandissimo: è un ottimo giocatore che conosco da anni e una persona seria. Ha già subito tanti infortuni nella carriera e questo, disgraziatamente, è l’ennesimo".

Insomma, inevitabilmente, non si faranno sconti, ma di questo Filippi ed i suoi ne sono perfettamente consapevoli ed in questo contesto sono chiamati a tirar fuori, più di sempre, gli artigli. In attesa di novità dal mercato occorre affrontare subito l’emergenza e la soluzione più ovvia sembra quella di avanzare il raggio di azione di Sbaffo con D’Angelo e De Melo a supporto sulla trequarti. D’altronde al momento non ci sono molte altre alternative. In difesa rientra dalla squalifica anche Marchegiani che dovrebbe trovare spazio nell’undici titolare al fianco di Ferrante e Cusumano: a loro il delicatissimo compito di limitare il temibilissimo reparto offensivo aquilano, in primis Banegas e Giampaolo. Arbitrerà Pica di Roma che avrà molti occhi puntati addosso, assistenti Palazzo di Campobasso e Panebarca di Foggia. Probabile formazione: Del Bello; Marchegiani, Ferrante, Cusumano; Manfredi, Alfieri, Raparo, Mordini; De Melo, D’Angelo; Sbaffo.

Andrea Verdolini