I migliori dell’Eccellenza. Lastrigiana, una difesa ermetica

A rendere particolare la 14ª giornata è stata la vittoria della Lastrigiana sul campo della capolista Castiglionese, grazie ai suoi difensori Nencini, Canali e Piccione, che hanno sbarrato la strada agli attaccanti aretini. Con questo successo la squadra di Gambadori si è tolta dalla zona rossa. Anche il Lanciotto Campi esulta. Sul campo della Fortis, grazie al centrocampista Fedi e ai difensori Castiello e Bambi, più la rete di Cecchi (sempre puntuale con il gol), torna a sperare. La Fortis che scivola di nuovo in fondo, non è basta il grande lavoro dei centrocampisti Serotti e Morozzi; manca il bomber. Festeggia ancora l’Antella di Francini che nell’anticipo di sabato con il Foiano, infila la terza vittoria di seguito. Nonostante alcune assenze, i biancocelesti hanno sciorinato un’altra bella prestazione corale, col centrocampista Batistini, l’attaccante Frezza e il difensore Arnetoli. L’Affrico va in bianco sul campo della Rondinella. In attesa di Renzi che sarà disponibile dalla ripresa del campionato, la squadra di Villagatti va avanti a piccoli passi. Bravi i difensori Benvenuti e il figlio d’arte Rocchini. Anche la Rondinella non sorride: tanto gioco, poco costrutto. Ottima prova dei difensori Bartolini e Agrello (2006) e del centrocampista Baldesi. Ancora senza gol lo Scandicci che non riesce più a brindare ai tre punti. A negare il successo c’è stato un palo di Del Pela e la traversa del difensore Sabatini; ancora fra i migliori assieme a Dodaro, difensore centrale. Il Grassina il punto lo deve al portiere Merlini (subentrato a Bartoli) che nel finale ha effettuato due strepitose parate evitando guai ai rossoverdi: bene il difensore Meazzini. Il Signa non sa più vincere. Sul campo della Baldaccio recupera due gol ma non bastano: l’attacco dei canarini non è più spumeggiante come un tempo. Buone le prove di Cioni e del nuovo acquisto Dario Conti (ex Seravezza), attaccante. Infine, torna a salire sul podio dei vincitori la Sestese di Polloni grazie a una prestazione maiuscola, del solito baby Mazzeo (2007, del difensore Dianda e del centrocampista Pisaneschi.

Giovanni Puleri