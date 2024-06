I MOVIMENTI. Mercato in fermento. Biliotti nuovo colpo per l’attacco del Montespertoli

Ancora movimenti in casa delle locali squadre di Eccellenza, tra conferme e new entry, in vista della prossima stagione. Partiamo dal Fucecchio, con Andrea Lecceti che si appresta a vestire la maglia bianconera per la quarta stagione. Arrivato per la prima volta nell’estate del 2019 dal Ghiviborgo, con il quale nella stagione precedente aveva accumulato 26 presenze in D, il forte difensore classe 1998 è diventato nel tempo un punto inamovibile della retroguardia fucecchiese, nonostante le parentesi a Tuttocuoio (da marzo a giugno 2021 in era covid) e San Miniato Basso (campionato 2021-22) e anche nel 2024-25 sarà a disposizione di mister Dell’Agnello. Dopo il portiere e capitano Del Bino, quindi, il ds Parrini mette a posto un altro tassello della spina dorsale della squadra che anche il prossimo anno proverà a centrare la salvezza senza patemi. A Montespertoli, invece, dopo il colpo da novanta Rosi ecco un altro giovane attaccante a rinforzare il reparto offensivo di mister Sarti. Si tratta di Giulio Biliotti (‘06), proveniente dalla Juniores nazionale del San Donato Tavarnelle, con cui nell’ultima stagione ha segnato 7 reti. Un ragazzo di grandi prospettive, pronto per affacciarsi sul panorama dei ‘senior’. A livello numerico quindi, l’attacco gialloverde è abbastanza fornito, semmai il ds Tanini resta alla finestra per profili in grado di portare in dote un po’ di esperienza e qualche gol in più.