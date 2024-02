I numeri. Cinquanta gol in 24 partite per i bianconeri. Annullato il capocannoniere Del Pela

La partita in cui si sono affrontati i due migliori attacchi del girone è finita senza reti. I due portieri hanno fatto in pratica da spettatori non paganti, con il Siena che è riuscito ad annientare il capocannoniere Del Pela e gli avanti bianconeri meno ispirati del solito.

La squadra di Magrini (foto) e quella di Ventrice rimangono comunque le più prolifiche del raggruppamento B: 50 i gettoni in 24 partite per Bianchi e compagni, 41 per i blues. Al terzo posto, il Mazzola a 37. Zero reti realizzate, ma anche zero subite: sono quattro partite che la porta difesa da Giusti non viene violata, non sono riusciti a perforarla lo Scandicci, appunto, il Pontassieve (3-0), l’Asta (0-3), il Terranuova Traiana (1-0). L’ultimo gol preso, il rigore trasformato da Cicali all’Angeletti di Sinalunga. La difesa bianconera, con le sue 13 reti incassate, si colloca così al secondo posto tra le migliori del girone: meglio ha fatto soltanto il Terranuova Traiana che ha preso 12 reti, ma in 25 incontri giocati (i valdarnesi devono ancora osservare il turno di riposo). Non è cambiato niente in testa alla classifica marcatori: nessun giocatore, tra i primi, ha timbrato il cartellino nell’ultimo turno: conduce Del Pela dello Scandicci a quota 14; seguono il bianconero Galligani, Cellai del Signa e Doka dell’Asta a 11; poi Bucaletti della Sinalunghese a 10.