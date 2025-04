I personaggi. Pierini e Terzi in Serie A. Promossi col Sassuolo

Ci sono anche due noti personaggi locali nel Sassuolo che ha conquistato con ben cinque giornate di anticipo la promozione in Serie A, tornando immediatamente nella massima categoria del calcio italiano: in campo il viareggino (figlio d’arte) Nicholas Pierini e “dietro le quinte“ il medico sportivo camaiorese (fratello d’arte) Luca Terzi.

Per Pierini si tratta fra l’altro della seconda promozione consecutiva in Serie A dopo che nella passata stagione l’aveva già ottenuta con il Venezia e anche in quell’occasione da protagonista. L’esterno d’attacco viareggino classe 1998, figlio dell’ex difensore di Fiorentina e Udinese in Serie A Alessandro Pierini, in questo campionato di Serie B ha già segnato 10 gol arrivando in doppia cifra realizzativa coi neroverdi... che nel reparto offensivo vantano grandi calciatori come il "top" Domenico Berardi (che di sigilli ne ha messi solo 6 in questo campionato cadetto poiché spesso frenato dagli infortuni), il francese Armand Laurienté (autore di 15 gol) ed il promettente Samuele Mulattieri (9 reti). Il dottor Luca Terzi invece il suo contributo l’ha dato nella cura e salvaguardia dei giocatori essendo dalla scorsa estate 2024 il medico sociale dei neroverdi, oltre che del Camaiore.