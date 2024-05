I pirati del Pontedera. Con Canzi stessi punti sia in trasferta che in casa

Dove e come una squadra conquista i punti per la sua classifica non ha poi così tutta questa importanza. L’importante è che alla fine ci siano quelli necessari per raggiungere il proprio traguardo di stagione. Ciò premesso, dai numeri dell’undicesimo campionato di Terza serie del Pontedera, chiuso, è bene ricordarlo, in 9a posizione e con la qualificazione ai play off per il secondo anno di fila, sesta in generale, emerge un dato curioso: dopo 7 anni, i punti conquistati in trasferta sono gli stessi di quelli conquistati al Mannucci: 26 e 26.

Prima il rendimento casalingo era sempre stato superiore. Ma non è è un record, perché se si considerano gli undici tornei giocati dal Pontedera nella Serie C unificata (che in precedenza si chiamava Prima divisione e quindi Lega pro), c’è stato un campionato, il 2015-16, nel quale la squadra in quel periodo allenata da Indiani ottenne più punti lontano dalle mura amiche: 25 contro 20. Negli altri 9 campionati il fattore campo ha sempre prevalso: 30 punti a 19 nel 2013-14, 30 a 18 nel 2014-15, 25 a 18 nel 2016-17, 27 a 19 nel 2017-18, 24 a 21 nel 2018-19, 26 a 16 nel 2019-20, 31 a 24 nel 2020-21, 26 a 17 nel 2021-22 e 33 a 27 nel 2022-23.

In questa stagione la squadra di Canzi ha anche eguagliato il record (per questa "nuova" Serie C) di successi esterni, che sono stati 7. Come l’anno scorso, che è stato anche quello del record dei punti complessivi conquistati (60), e come nel torneo 2015-16. All’epoca i trionfi lontano dalle mura amiche arrivarono espugnando i campi de L’Aquila (1-0), Lupa Roma (5-2 con reti tutte di Stefano Scappini), Lucchese (2-1), Carrarese (2-1 e ultimi punti conquistati allo stadio Dei Marmi), Tuttocuoio (2-0, ma i pontaegolesi giocavano le gare interne al Mannucci), Arezzo (1-0) e Pistoiese (3-1), mentre in questo campionato sono stati colti in casa di Lucchese (2-1), Spal (1-0), Ancona (1-0), Olbia (3-0), Sestri Levante (2-0 con gara giocata a Vercelli), Recanatese (5-4) e Vis Pesaro (1-0).

Quest’anno la squadra di Canzi ha uguagliato però anche il record di sconfitte casalinghe: 7, come nel campionato 2021-22, quinto ed ultimo di Ivan Maraia. Scendendo invece nel settore giovanile granata, dove si gioca ancora, merita segnalare che la squadra under 15 ha pareggiato 1-1 sul terreno della Pergolettese nella gara di andata dei quarti di fiale dei play off di categoria. Al Bertolotti di Crema i ragazzi di Miguel Botticella sono passati in vantaggio con un colpo di testa di Romagnoli per poi venir raggiunti prima dell’intervallo. La qualificazione alle semifinali (chi passa se la vedrà con la vincente di Pro Sesto-Alessandria, 1-1 all’andata) si decide domenica al Nuovo Marconcini alle 16.