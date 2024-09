I Portuali Ancona a Villa San Filippo

Alla vigilia della gara contro i Portuali Ancona la Sangiustese Vp ha ufficializzato di avere tesserato il difensore spagnolo Herrera Lopez Manuel (foto), classe 1991. Nell’ultima stagione ha giocato nella squadra Lyon City Sailors a Singapore. In settimana la società aveva ufficializzato gli arrivi degli attaccanti Rosario Di Ruocco e Haris Handzic. "Sono a disposizione, ancora – osserva Luigi Giandomenico, allenatore della Sangiustese – non hanno i 90 minuti nelle gambe, vediamo se farli partire subito o se gestirli". Non sono disponibile Cornero e Tulli, quest’ultimo è squalificato. Ma adesso i pensieri sono rivolti ai Portuali Ancona. "Si tratta – il tecnico fotografa gli avversari – di una neo promossa, di una squadra organizzata, compatta, e poi le prime gare di campionato sono sempre le più complicate da affrontare". Sette giorni fa la Sangiustese ha pareggiato il match di Coppa contro il Chiesanuova. "In quella gara – ricorda l’allenatore – la mia squadra mi è piaciuta, siamo stati compatti e abbiamo concesso poco agli avversari, dobbiamo migliorare negli ultimi 20 metri". La Sangiustese è stata rivoluzionata in estate. "Ho visto da parte dei ragazzi l’atteggiamento giusto e come sempre sarà il campo a dare il responso finale".