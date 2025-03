I precedenti. Domenica secondo storico confronto dopo l’andata

Quello di domenica contro l’Acf Foligno sarà appena il secondo incrocio (dopo lo 0-2 dell’andata) per la Robur contro la seconda formazione della cittadina in provincia di Perugia. L’Acf Foligno infatti non è il Foligno Calcio ssd, compagine che ha militato per anni in D e che ha affrontato il Siena anche in C1 nel 1983/84 ma che ora è in Promozione. La Fulgens è un club decisamente più giovane visto che è nato proprio nel 1984 nel quartiere di Sportella Marini e proprio con l’attività in periferia e il valori connessi con il territorio si basa la mission di una società che è arrivata nel massimo campionato dilettantistico nazionale lo scorso aprile vincendo l’Eccellenza Umbra.

Il Siena ha però giocato diverse volte allo stadio Blasone di Foligno. L’ultima il 7 settembre 2014 quando la neo nata Robur Siena di Morgia esordì proprio al Blasone pareggiando 0-0. Il 9 giugno 2021 Foligno-Siena si disputò invece nella vicina Bevagna in quanto il Blasone era indisponibile. Finì 2-1 per la formazione di Gilardino grazie ad Agnello e Ilari. Tornando all’attualità nella Fulgens militano due giocatori, come Khribech e Calderini che hanno già affrontato il Siena con Trestina e Tiferno Lerchi. Unico ex della sfida il terzino Zichella.