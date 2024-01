I precedenti. L’8 novembre 1970 trasferta in Mugello con un netto ko

Mercoledì Siena e Fortis Juventus tornano ad affrontarsi a distanza in un girone in cui hanno avuto destini diametralmente opposti. Ma alla vigilia della gara di andata di quella a suo modo storica domenica 17 settembre era difficile immaginare che poi la neonata Robur sarebbe riuscita a giocare un ruolo da assoluta protagonista del campionato. La Fortis Juventus è l’unica squadra del girone, insieme alla Colligiana, contro cui il Siena aveva in passato avuto a che fare. Il campionato era quello di serie D girone E e il Siena nel comune del Mugello incappò in un nettissimo ko, 4-0, l’8 novembre del 1970, in una partita iniziata male viste le tantissime assenze e finita peggio. E’ l’unico precedente tra le due formazioni in provincia di Firenze (prima del recente 2-1 firmato Masini e Ricciardo) mentre al ritorno la ‘vendetta’ bianconera si concretizzò grazie al gol nella ripresa di Bruschettini, per 1-0 finale. Alla fine di quella stagione l’Ac Siena chiuderà con un anonimo ottavo posto in campionato mentre la Fortis Juventus retrocederà, giungendo penultima. Il destino delle due società è stato poi molto diverso per alcuni decenni anche se nel 2014/15 entrambe erano in D, ma in gironi diversi.