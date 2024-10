I precedenti. La sfida con i Leoni torna dopo dieci anni. Nel 2015 finì con un pareggio a reti bianche

Torna dopo quasi dieci anni il derby tra Poggibonsi e Siena allo stadio ‘Lotti’. Il bilancio degli 8 match giocati vede le vittorie del Siena a 4, 2 i pareggi ed altrettanti i successi dei leoni. L’ultima occasione è del 22 febbraio 2015 in serie D: la formazione di Morgia pareggiò a reti bianche contro quella di Fusci (così come all’andata al Franchi) che contenderà ai bianconeri la vittoria finale fino all’ultima giornata. Prima di questi due precedenti recenti le strade di bianconeri e giallorossi si era incrociate nell’88/89 e nell’89/90 entrambe le volte in C2. Per quando riguarda le sfide giocate in Valdelsa quella del 6 novembre 1988 finì 3-0 per i padroni di casa (Frescucci, Biagiotti e Fusci) mentre il 20 ottobre dell’anno dopo il Siena, che a fine stagione salirà in C1 vinse 4-0 (Mucciarelli, Pisasale, Marino, De Falco). Tutti di serie D invece gli altri match giocati negli anni ’70. Nel 75/76 la Robur, che anche in quella occasione sarà promossa, vinse 2-0 a Poggibonsi grazie alla doppietta di Salvemini. Vittoria giallorossa l’anno prima per 2-1 con Carboni e Bozzi per i padroni di casa e Pazzaglia per il Siena. Proseguendo a ritroso, nel 73/74 finì 1-1 (Ferranti e Gattai) mentre nel 72/73 vinsero i bianconeri 3-2. Il primo precedente ufficiale in assoluto è però quello del 55/56 nell’allora IV serie: vittoria Robur per 2-1.

g.d.l.