I precedenti. Quattro partite ok, l’ultima amarissima. All’andata decisero Ferri Marini e Mencagli

Sono cinque i precedenti tra bianconeri e Trestina, i primi due ovviamente relativi alla stagione 2014/2015 quando la neonata Robur Siena di Antonio Ponte ripartì dalla D con Massimo Morgia in panchina. Le due sfide furono entrambe molto equilibrate e difficili per Nocentini e compagni che alla fine però si imposero sia all’andata che al ritorno contro gli umbri che alla fine di quella stagione retrocederanno in Eccellenza.

A Città di Castello (impianto scelto per la maggiore capienza rispetto a quello della frazione di Trestina) il 23 novembre 2014 il Siena riuscì a spuntarla nonostante gran parte della sfida giocata in inferiorità numerica per le espulsioni di Crocetti e Titone. In rete prima Russo e poi Cason, entrambi nella ripresa, prima del gol finale di Ceccagnoli. Al ritorno la squadra di Morgia vinse 1-0 grazie al rigore di Minincleri ad inizio secondo tempo.

Le due squadre si sono poi ritrovate qualche anno dopo, ovvero nel 2020/21. All’andata il 10 gennaio 2021 finì 2-2 con reti di a Martina, all’autogol di Fumanti e alla doppietta di Essuoissi. Nelle ore seguenti al match fu esonerato Gilardino, poi richiamato dopo il disastro di Pahars. Al ritorno però si impose comunque il Trestina, 1-0 grazie a Gramaccia. Successo umbro anche all’andata con Ferri Marini e Mencagli che ribaltarono il gol di Pescicani (nella foto).

g.d.l.