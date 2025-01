I precedenti. Un derby storico che è tornato soltanto di recente

Quello di Montevarchi è un derby storico tornato quattro stagioni fa dopo 20 anni abbondanti di assenza. In D nel 20/21 la squadra di Achy e Giusti si impose 1-0 in casa e 3-1 a Siena. Andò decisamente meglio l’anno dopo in C: 3-0 della formazione di Gilardino (Disanto, Varela e Bianchi) in trasferta e 2-0 (Paloschi e Cardoselli) in casa e nel 22/23 con doppio successo bianconero: 1-0 (Paloschi) al Franchi e 2-1 (Buglio e Paloschi) al Brilli Peri. All’andata di quest’anno fu invece decisivo Farneti.

Prima di queste sette gare l’ultima annata in cui le due squadre si sono affrontare è stato il campionato 99/00 quando la Robur di Sala giunse prima centrando la promozione in B mentre i valdarnesi retrocessero in C2 ai playout. La gara del Brilli Peri fu giocata il 17 ottobre ’99 (andata) e finì 1-1 con reti di Masi su rigore per i padroni di casa e Voria per il Siena. Al ritorno stesso risultati ma con andamento opposto: vantaggio senese con Ghizzani nel primo tempo, pareggio del Montevarchi nel finale con Cecchini.

Nella stagione precedente, chiusa ai playout con la salvezza nella doppia sfida col Saronno finì 0-0 al Franchi e 2-0 per gli aretini sulla squadra di Di Chiara, al ritorno con reti di Bocchini e Chiaretti.