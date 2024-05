I primi hanno vinto il campionato Uisp, i secondi la coppa Bruschi. Kickers Narnali e Prato. La festa può iniziare

Dopo una regular season da protagonisti, i Kickers Narnali si aggiudicano la finalissima del campionato Uisp di calcio a 11 di Prato. Tutto si è deciso a pochi minuti dal fischio di inizio, col gol del solito Francesco La Rosa siglato al 9’ del primo tempo. Vani i tentativi del Giusti Stefano Comeana di ribaltare la situazione. Al 90’ sono stati i ‘Kickers’ ad aggiudicarsi ufficialmente il trofeo, sollevando la coppa sotto una pioggia battente, che ha reso ancora più epico il finale della manifestazione. Si conferma quindi il verdetto del campionato, dove con due giornate d’anticipo i Kickers Narnali si erano assicurati il primato matematico davanti proprio ai rivali di tutta la stagione, il Giusti Stefano Comeana, sconfitti ma a testa altissima.

Nell’altra finale, quella valevole per la Coppa Bruschi, anche in questo caso giocata all’impianto ‘Chiavacci’ di via del Purgatorio, il Prato Asd ha battuto a valanga il Vergaio 2003, con un secco 3-0. Segna subito Visintin al settimo del primo tempo, andando così a indirizzare la finalissima. Poi, nella ripresa, arrivano anche le reti di Biancalani al 50’ e di Braccini al 71’ che sigillano definitivamente il risultato sul 3-0. Al termine del match le premiazioni e la gioia per il Prato Asd di potere sollevare al cielo la coppa.

Si conclude così, con Kickers Narnali e Prato Asd vittoriose, un’intensa stagione di calcio targata Uisp. Il calcio a 11, però, non va in vacanza. A Vernio, infatti, entra nel vivo il Torneo dei Rioni 2024, dedicato al compianto Dario Pizzicori. Nel fine settimana sono in programma le finali. Stasera, alle 21, si scontreranno la terza e la quarta classificata. Domenica, invece, la finalissima per il primo posto. Fischio di inizio alle 18 al campo sportivo "Ivo Amerini" di via Morandaccio a Ciorniolo. I Rioni in gara sono: Montepiano, Mercatale/Poggiole/Cavarzano, San Quirico/Sasseta/La Lama, e Sant’Ippolito/Le Piana, Terrigoli/Le Confina.

L. M.