I prossimi avversari. Fortis Juventus. Brusca frenata con la Nuova Foiano

Ha perso 2-0, tra le mura amiche, la Fortis Juventus, che mercoledì – fischio di inizio alle 14,30 – si presenterà al Berni di Badesse per affrontare la Robur, per la gara valida la seconda giornata del girone di ritorno. Le reti di Verdelli e Berneschi hanno permesso alla Nuova Foiano di tornare a casa con il bottino pieno, complicando ancora di più la già precaria situazione di classifica della squadra di Magera, all’ottava sconfitta stagionale. I mugellani sono scivolati al terzultimo posto, scavalcati, di un gradino, dall’Asta, che con il pareggio di ieri ha agganciato a quota 18 l’Audax Rufina, quint’ultima. In maglia biancorossa ha debuttato l’attaccante Piazze, arrivato durante il mercato di gennaio per sostituire Oitana, passato al San Donato Tavarnelle. Neanche in panchina invece l’ultimissimo acquisto, il centrocampista Klajdi.