I prossimi avversari. Pari rocambolesco. Mister Bartoli: "Ora più consapevoli»

L’Asta è stata protagonista di un altro match rocambolesco, il pareggio per 1-1 contro la Nuova Foiano. "E’ stata una partita piacevole per gli spettatori – ha detto il tecnico arancioblu Stefano Bartoli –: oltre ai gol hanno potuto vedere molte occasioni e due squadre che si sono sfidate senza risparmiarsi. Nel primo tempo siamo riusciti a fare una pressione molto alta e abbiamo recuperato palloni nella metà campo offensiva per arrivare alla conclusione con buona continuità. Poi abbiamo avuto cinque minuti di blackout alla fine della prima frazione e abbiamo preso il gol del Foiano. Nel primo quarto d’ora della ripresa siamo rientrati un po’ frastornati e ci ha tenuti a galla il nostro portiere, ma nella seconda parte siamo riusciti ad ottenere il meritato pareggio".

Un pareggio arrivato a due minuti dal novantesimo. "Rispetto a mercoledì, nella partita contro il Mazzola – ha sottolineato il mister –, siamo stati noi a segnare a fine partita, e per le occasioni che avevamo avuto credo che sia giusto così". Peccato per le chance non sfruttate. "C’è molto rammarico e c’è da un po’ di gare. Ma adesso sappiamo di potercela giocare con tutti e questo ci deve dare consapevolezza per questo rush finale", ha concluso Bartoli.