I ragazzi di Manisera non riescono a ingranare. Gran colpaccio del Fabriano. Montefano, prima sconfitta

FABRIANO CERRETO

: Strappini, Calamita, Martedì, Gabrielli, Postacchini, Di Lallo, Scocco (23’st D’Auria), Pincini (33’st Nardacchione), Papa, Guzzini (23’st Monachesi), Rombini (12’st Bonacci). A disp.: Monina, Topa, Giampaolini, Luciani, Orlietti. All. Manisera.

FABRIANO CERRETO: Mazzoni, De Santis, Grassi, Marino, Stortini, Gori (22’st Isla), Proietti Zolla, Trillini (43’st Carnevali), Marinelli (18’st Nacciarriti), Peluso (47’st Brodetto), Conti. A disp.: Stroppa, Guidarelli, Tagnani, Poeta, Bagnolo,. All. Caporali.

Arbitro: Spadoni di Pesaro.

Reti: 33’ Proietti Zolla, 1’st Peluso.

Disco rosso per il Montefano che non riesce a gestire bene la gara come aveva fatto sette giorni fa contro l’Urbino, stavolta è il Fabriano Cerreto a mettersi in mostra conquistando l’intera posta in palio.

E pensare che la gara era iniziata bene per i viola quando il tiro di Pincini (1’) sfioda il palo e poi si perde sul fondo. Piano piano il Fabriano Cerreto si fa vedere e suona il primo campanello d’allarme (11’) quando Peluso calcia debolmente con Strappini che para. Al 33’ si sblocca il risultato: passaggio filtrante di Proietti per Peluso sulla cui conclusione si fa trovare pronto il numero uno del Montefano, ma sulla respinta Proietti è il più veloce di tutti e insacca. Il Fabriano Cerreto si porta in vantaggio. Nel finale di tempo la formazione allenata da Caporali si fa vedere quando Trillini (44’) serve Peluso la cui conclusione è neutralizzata da Strappini. Si va a riposo con gli ospiti avanti di una rete.

Si ricomincia e il Fabriano Cerreto raddoppia mettendo al sicuro il risultato: mischia in area risolta da Peluso con il portiere che blocca la palla quando era oramai entrata. Il Fabriano Cerreto preme e Nacciarriti (19’) costringe Strappini a un bell’intervento. Peluso è scatenato (32’): prende il palo dopo una bella triangolazione. Nei minuti di recupero Mazzoni neutralizza il colpo di testa di Bonacci (50’) e successivamente (51’) il tentativo di Monachesi. Per il Montefano si tratta della prima sconfitta in campionato per il Fabriano della prima vittoria.