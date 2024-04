I ragazzi di Roselli ritrovano il successo contro la Sammaurese e continuano a inseguire una salvezza difficile. Benedettini, Alessandrini e Dominici. Il Mezzolara cala un tris di speranze

BUDRIO

Vuole crederci fino alla fine il Mezzolara di Fabio Roselli che, nonostante una classifica disperata, batte la Sammaurese e aggancia così il penultimo posto (il Certaldo è da considerare dietro non per gli scontri diretti, che sono in perfetto equilibrio, ma per la differenza reti). Nonostante questo successo, la salvezza resta un miraggio dal momento che il team budriese è a quattro lunghezze dal Borgo San Donnino: per sognare di strappare un playout occorrerà vincere le prossime e ultime due partite e sperare che Sammaurese e Borgo non raccolgano punti. La retrocessione è quasi una certezza, resta il fatto che capitan Malagoli e compagni dimostrato ancora una volta di voler onorare il campionato fino all’ultimo. Già all’11’, i padroni di casa si portano in vantaggio: Scalini perde una brutta palla in uscita, Muro intercetta e, dopo aver saltato l’avversario, mette in mezzo un pallone che Benedettini è bravissimo a controllare e a spedire a fil di palo. Sei minuti più tardi è Alessandrini a lasciar partire un destro secco che non inquadra di un soffio lo specchio. Smaltita la paura, la Sammaurese inizia a prendere campo e, al 29’, arriva il pareggio: dopo una bella percussione centrale di Nisi, la sfera giunge sui piedi di Misuraca che, con un gran collo destro, fredda Malagoli.

Nella ripresa, il Mezzolara parte forte alla ricerca del nuovo vantaggio e, dopo un solo giro di orologio, serve un ottimo intervento di Ravaioli per impedire a una conclusione ravvicinata di Alessandrini di gonfiare la rete.

Al 10’ arriva l’unica occasione ospite della ripresa con un siluro di Campagna di poco alto. I biancazzurri hanno in mano le redini del gioco e, al 21’, Alessandrini viene steso in area da Scanagatta: sul dischetto si presenta lo stesso numero 9 che, con freddezza, insacca. Due minuti più tardi arriva il gol del definitivo 3-1: su un lancio lungo, Fini appoggia a Dominici che, con un gran diagonale, cala il tris.

n. b.