I recuperi di Eccellenza. Spicca il derby Russi-Faenza

Il campionato di Eccellenza fa gli straordinari e propone per stasera le gare della quarta giornata, rinviate in blocco per l’alluvione. Lo scontro al vertice Solarolo-Pietracuta (terza contro seconda) è stato posticipato a mercoledì 16 ottobre.

Sanpaimola-Gambettola. Al ‘Buscaroli’ di Conselice, dove si gioca in anticipo alle 16.30, è in arrivo una delle annunciate big, che però ha iniziato al rallentatore. Il Gambettola è impantanato al 10° posto con 7 punti, dietro al Sanpaimola che, a propria volta, dopo un inizio sfortunato col ko di Forlì contro il Cava Ronco, ha inaugurato una serie positiva ancora aperta di 4 risultati utili. A lanciare in orbita l’undici di mister Camanzi è stato il colpo corsaro di Russi firmato da Landini a 6’ dalla fine.

Tropical Coriano-Massa Lombarda. È un Massa Lombarda in cerca ancora della propria dimensione quello che proverà a muovere la classifica e, perché no, a puntare grosso sulla prima vittoria stagionale. Condizione imprescindibile per la formazione bianconera è quella di sigillare la difesa, fin qui poco attenta, come testimoniano i 9 gol incassati. I riminesi (7 punti con 3 gol fatti), vengono invece da 2 vittorie di fila per 1-0 contro Cava Ronco e Reno. Si gioca alle 20.30 sul sintetico di Morciano.

Russi-Faenza. È uno dei derby più sentiti, anche se abbastanza ‘recente’. Al ‘Bucci’ il fischio d’inizio è alle 14.30. Negli ultimi 20 anni se ne sono giocati 10 (4 vittorie Russi, 4 pareggi e 2 vittorie Faenza). Di fronte si ritrovano due squadre in difficoltà. Chi perde, apre ufficialmente lo stato di crisi. I falchetti hanno perso 3 volte su 3 in casa e racimolato 2 punti in trasferta. I manfredi invece hanno sempre perso, evidenziando il peggior attacco (2) e la peggior difesa (10). Tuttavia, nell’ultima uscita a Sant’Agostino, nonostante la sconfitta 2-1, sono emersi incoraggianti segnali positivi.

Osteria Grande-Reno. Anche l’avvio della Reno è complicato. La formazione di Sant’Alberto divide il penultimo posto a quota 2 con Massa e Russi. Il bomber Filippi ha firmato 2 reti, ma tutto l’attacco è fermo a quota 3. La difesa invece ha incassato qualche gol di troppo (7). In concreto, manca la vittoria per invertire la rotta. Ma la matricola Osteria Grande è annunciata in fiducia dopo gli ultimi 2 successi consecutivi contro Faenza e Gambettola. Si gioca alle 20.30.

Le altre gare: Castenaso-Mezzolara, Medicina-Vis Novafeltria, Sant’Agostino-Cava Ronco, Sampierana-Granamica.