I recuperi di oggi. Che derby a Barco: arriva il Quattro Castella. Reggiolo deve fare punti con il Cibeno

Dopo i recuperi giocati ieri

sera (a parte Virtus Libertas-Povigliese in campo nel pomeriggio), ecco quelli di oggi. Quattro gare in programma, tre di Prima categoria e una di Seconda.

Partiamo dalla Prima, girone B: a Barco il Boca Barco (28) ospiterà alle ore 20.30 il Quattro Castella (32), in una sfida tutta reggiana. Entrambe, nel recupero del 22° turno, vorranno conquistare punti preziosi per allontanare i playout (la prima squadra in zona pericolo è il Terre Alte Berceto con 27 punti). Arbitro: Gabriele Nadini di Modena. Trasferta per il Celtic Cavriago (17) a Casalmaggiore contro la Casalese (40): si gioca alle 20.45 e per il Celtic sarà dura avendo vinto una sola volta fuori casa. Arbitro: Damiano Bellini di Modena. Nel girone C sfida tra le ultime due in classifica: il penultimo Reggiolo (17) andrà sul campo del Virtus Cibeno (16) ultimo in graduatoria. Direzione dell’incontro affidata ad Andrea Giuseppe Vitale di Bologna.

Chiude il poker di recuperi la Seconda categoria, col girone E. Per il recupero del 21° turno si affronteranno alle ore 21 (sul sintetico di San Michele dei Mucchietti) la Cerredolese (41) e il Roteglia (30). Vincendo i ragazzi di Cerredolo andrebbero a -8 dalla capolista Corlo. In caso di mancata vittoria della Cerredolese, il Corlo festeggerebbe "dal divano" la promozione in Prima. Arbitro del match sarà Alfred Sena di Modena.