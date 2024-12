I recuperi di Prima, Seconda e Terza Categoria

Mercoledì di recuperi anche in Prima, Seconda e Terza Categoria per riuscire a concludere il girone d’andata entro il 2024.

La situazione più singolare è quella del girone A di Terza: al ’Sama’ di Lido Adriano i locali ospitano le Saline Romagna ma si giocheranno soltanto gli ultimi 7’ più eventuale recupero, per decisione del giudice sportivo che fa riprendere la gara sospesa nel finale, il 7 dicembre, dall’arbitro per un acceso alterco tra le squadre (si riparte dal punteggio di 1-1).

In Prima sono sei le gare in programma: tre nel girone G e tre in quello F, che però non vede in campo squadre ravennati. Nel gruppo G, invece, giocano in casa Only Sport Alfonsine, Real Fusignano e Marina, rispettivamente contro Pianta, Sporting Predappio e Vecchiazzano. Si giocano anche sei gare nei due gironi ravennati di Seconda con formazioni della provincia tra le protagoniste in ogni partita: nel gruppo M, però, l’andata si concluderà soltanto a gennaio con il recupero (del recupero) della 6ª giornata tra Stella Azzurra Zolino-San Rocco.

Programma (ore 20.30). Prima Categoria (14ª giornata). Girone G: Marina-Vecchiazzano, Only Sport Alfonsine-Pianta (Campo Bendazzi, Alfonsine), Real Fusignano-Sp. Predappio. Girone F: P. Bubano-Pontevecchio, Funo-Fontanelice, Reno Molinella-Murri, Savena-T. Pedagna. Seconda Categoria (13ª giornata). Girone M: Bagnara-Brisighella, Santagata Sport-Vis Faventia, St. Azzurra-Psp Imola. Girone N: Rinviate: Porto Fuori-Low Street, Punta Marina-Fiumanese, Real-Stella Rossa. Terza Categoria (14ª giornata). Girone A: Lido Adriano-Saline Romagna.

u.b.