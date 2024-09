I rigori premiano la Sangio: Terranuova ko

sangiovannese

3

terranuova traiana

1

D.C.R.

SANGIOVANNESE (3-5-2): Barberini; Della Spoletina, Fumanti, Santeramo; Bargellini (37’ st Orselli), Nannini, Pardera, Sabattini, Pertici; Rotondo, Bocci. A disp: Gioli, Lorenzoni, Arrighi, Shenaj, Seliuchenko, Lombardi, Manetti. All. Bonura.

TERRANUOVA TRAIANA (4-3-3): Timperanza, Marini (47’ st Iacomoni), Cappelli, Senzamici, Petrioli (41’ st Cardo), Cioce, Massai, Suplja (16’ st Tassi), Dini (34’ Castaldo), Oitana (21’ st Ricci), Mannella. A disp: Ermini, Martini, Privitera, Sacconi. All. Becattini.

Arbitro: Pascali di Pistoia (Ferretti e Gallà di Pistoia)

Sequenza rigori: Ricci (T) gol, Rotondo (S) gol, Cioce (T) fuori, Bocci (S) gol, Mannella (T) alto, Sabattini (S) alto, Massai (T) alto, Nannini (S) gol.

Note: spettatori 400 circa. Ammoniti: Cappelli, Santeramo, Bargellini.

SAN GIOVANNI – La Sangiovannese sfata il tabù TerranuovaTraiana riuscendo ad avere la meglio sui biancorossi, ma solo ai calci di rigore, per 3-1 dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sullo 0-0. Decisivi dal dischetto i tre errori della compagine ospite che hanno spianato la strada a Nannini e compagni alla qualificazione al turno successivo di Coppa Italia. Le due squadre tornano ad affrontarsi a 22 giorni esatti di distanza dallo scorso 3 agosto quando, in amichevole, al Matteini i ragazzi di Marco Becattini ebbero la meglio sugli azzurri di Bonura per 2-1. È il primo appuntamento ufficiale per queste due formazioni, la Sangiovannese deve rinunciare a cinque calciatori ma anche il TerranuovaTraiana ha i suoi bei problemi soprattutto in difesa visto che deve fare a meno del duo centrale Bega-Saitta mentre Sacconi e Privitera partono dalla panchina. È fine agosto, la temperatura è sempre alta ma si registra un buon numero di spettatori sugli spalti quantificabili in circa 500 unità. 3-5-2 per la Sangiovannese, con la novità Bargellini lungo l’out di destra, 4-3-3 per il TerranuovaTraiana.

Le due squadre si studiano per molti minuti poi sono gli ospiti, in un paio di occasioni, a farsi vivi dalle parti di Barberini prima con l’argentino Oitana e, negli istanti finali, con Mannella che impegna coi pugni e l’estremo azzurro. Nel secondo tempo le occasioni per le due squadre si equilibrano ma, proprio negli istanti finali, è la Sangiovannese a rendersi più pericolosa con una conclusione di Rotondo che coglie in pieno la traversa. Dopo cinque minuti di recupero si va ai calci di rigore che premieranno la Sangio che domenica sarà di scena a Poggibonsi per il primo turno della competizione tricolore.

Massimo Bagiardi