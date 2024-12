I rimpianti di Troise:: "Siamo calati troppo nel secondo tempo"

Un Arezzo a due facce: ottimo nel primo tempo, remissivo nella ripresa allunga la serie negativa da astinenza da vittorie. In sala stampa c’è rimpianto nella parole di Emanuele Troise. "Nel secondo tempo abbiamo perso le distanze e le verve che ci ha caratterizzato nella prima frazione. Abbiamo subito un gol che fa male, da calcio d’angolo. Ci dispiace perchè avevamo bisogno di questi tre punti. Adesso dobbiamo tenere alta la concentrazione perchè ci aspettano due gare fondamentali per chiudere al meglio il girone d’andata e una sfida di Coppa Italia che può proiettarci in semifinale".

Non si sottrae all’analisi Alberto Montini. "Nella ripresa non siamo riusciti più ad andare avanti e mettere pressione. E’ un grosso rammarico non aver sfruttato l’uomo in più" Il terzino non nasconde il momento di difficoltà. "Il bilancio dell’ultimo periodo non è positivo perchè potevamo e dovevamo avere qualche punto in più. Non vinciamo da sei partite e dobbiamo lavorare di più per interrompere questo digiuno. Per restare aggrappati al treno di testa dobbiamo tornare a fare i tre punti quanto prima".

Non cerca scuse Marco Chiosa. "Potevamo fare di più. Sono due punti persi. Siamo delusi perchè la partita ce l’avevamo in pugno. Abbiamo disputato un ottimo primo tempo e dobbiamo imparare a portare dalla nostra parte gli episodi. Ora dobbiamo provare a vincere tutte le gare che restano da qui alla fine dell’anno, compresa la coppa. Lavoriamo per migliorare e chiudere al meglio il girone d’andata".

Andrea Lorentini