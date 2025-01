I rinforzi della Maceratese: "Centrocampo più ricco"

"Gomez ci darà fisicità e tecnica in mezzo al campo, Ribeiro è intelligente sul piano tattico, legge in anticipo lo sviluppo del gioco". Nicolò De Cesare, ds della Maceratese, presenta i due centrocampisti che in settimana hanno arricchito l’organico biancorosso. "Un centrocampista – aggiunge – sarebbe comunque arrivato dopo la partenza di Gomis, l’infortunio di Nasic ci ha spinto a trovare un altro elemento che possa rimpiazzare un giocatore che stava facendo benissimo". Nasic si è sottoposto alla visita dopo l’infortunio avuto domenica scorsa. "Si sospetta un lungo stop, però adesso – spiega De Cesare – aspettiamo la risposta dell’esame strumentale per avere un quadro ancora più preciso". Il mercato può considerarsi chiuso con questi due arrivi, senza dimenticare Nicola Marras arrivato a metà dicembre. "Siamo a posto così. Lo staff dirigenziale ringrazia il presidente Crocioni per averci lasciato carta bianca e per avere autorizzato le due ultime operazioni". Ora c’è da pensare alla gara di domenica quando la Maceratese farà visita al Montegranaro. "Ci attende una partita ricca di insidie contro un avversario dalle importanti qualità offensive, però dobbiamo pensare innanzitutto a noi stessi". All’andata la partita si è chiusa 1-1: al gol ospite di Perpepaj al primo minuto ha risposto Ruani con la Maceratese in 10 per l’espulsione di Oses. "Quella partita ha detto che dovremo stare attenti alle ripartenze". Il Montegranaro si è contraddistinto per la capacità di prendere pochi gol (11). "Dobbiamo essere più cinici e stare attenti al contropiede". C’è pressione sui giocatori della Maceratese che devono vincere per respingere gli attacchi di K Sport e Chiesanuova. "A Macerata – conclude De Cesare – è normale che ci sia pressione, ma i giocatori hanno dimostrato di saperla gestire".