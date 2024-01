I RISULTATI DEL WEEKEND. Farnese e Tavarnesi lanciano i Giovanissimi

Ripartono col botto la Under 17 e la Under 15 amaranto, le prime squadre del settore giovanile dell’Arezzo a essere tornate in campo dopo la sosta natalizia. Entrambe, come di consueto, erano impegnate sullo stesso campo, quello dell’Audace Cerignola, ed entrambe hanno ottenuto l’intera posta. Rotondo il successo degli Allievi nazionali del tecnico Bernardini (nella foto), che si sono imposti addirittura 1-6 con i gol di Ediozogor, Errughi e Cioni prima dell’intervallo e ancora di Errughi, Sussi e Oscurato nella ripresa. Esultano i Giovanissimi di Peruzzi, che agguantano il terzo posto in classifica alle spalle di Perugia e Monterosi grazie alla rete di Tavarnesi e alla doppietta di Farnese dopo il momentaneo pareggio dei pugliesi.