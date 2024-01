I rossoblù alle prese con una dura trasferta

MONTEVARCHI

Con grande entusiasmo dopo aver chiuso piuttosto bene la prima parte di stagione, il Montevarchi in questa prima gara del 2024 riparte dalla Versilia per la precisione Seravezza al cospetto dei ragazzi di Christian Amoroso, ex centrocampista tra le altre di Fiorentina e Bologna, che alla pari di Tau, Figline e Ghiviborgo hanno rappresentato la sorpresa più in positivo delle prime 17 giornate di campionato. I lucchesi sono secondi in classifica a un punto dalla capolista Pianese, sul proprio terreno hanno ottenuto fino a questo punto cinque vittorie, tre pareggi e una sconfitta, vantano il miglior attacco interno del girone con 19 reti, un solo goal dietro alla capolista Pianese, ma anche una difesa che con 12 marcature al passivo rappresenta la più perforata delle squadre che militano nelle zone alte di graduatoria. Resta un incontro aperto a qualunque risultato soprattutto per quanto fatto vedere dai ragazzi di Calori verso la fine del 2023 con cinque punti rimediati nelle ultime tre partite, ultimo dei quali in rimonta a Grosseto che ha chiuso un girone di andata che non proprio tutti, parlando di tifoseria, hanno digerito per qualche battuta di troppo andata a vuoto.

Oggi si riparte per un nuovo cammino, peraltro il mese di gennaio vedrà un ciclo di ferro per Lischi e compagni che dovranno dopo la partita di oggi, affrontare il Tau dell’ex Venturi in casa, la trasferta di Cenaia che con la cura Iacobelli pare essere in leggera ripresa per poi chiudere il mese giocando al Brilli Peri contro il FollonicaGavorrano, oggi terza forza del girone. Come se non bastasse tutto ciò ecco, il 4 febbraio, il derby a San Giovanni. Venendo alla situazione infortuni, tre sono i sicuri assenti: il difensore Nannini e i centrocampisti Conti e Borgarello. Resta in dubbio il 2004 Messini mentre nelle fila dei padroni di casa non ci sarà l’ex Camarlinghi, squalificato, e anche bomber Benedetti è in dubbio.

COSÌ IN CAMPO (ore 14,30)

SERAVEZZA (4-2-3-1): Lagomarsini; Salerno, Mannucci, Coly, Ivani; Bedini, Granaiola; Brugugnone, Putzolu, Mugelli; Benedetti. All. Amoroso.

MONTEVARCHI (3-5-2): Dainelli; Lischi, Francalanci, Quaresima; Ciofi, Bontempi, Muscas, Boiga, Virgillito; Rufini, Priore.

Arbitro: Kovacevic di Arco Riva del Garda.