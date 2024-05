I sorteggi del Montagna. Baiso e Felina insieme

In un clima più novembrino che primaverile, si è alzato il sipario col sorteggio dei gironi del 72° Torneo della Montagna nella cornice del ristorante Onda della Pietra.

Novità nel segno della continuità per la formula che prevede 2 gironi da 4 squadre e uno da 6: ammesse ai quarti le prime 2 e le prime 3 dell’ultimo girone, mentre l’ottava ammessa sarà definita da un inedito spareggio in campo neutro fra la quarta del girone C la miglior terza dei primi due raggruppamenti.

Bocciata, invece, la proposta di dividere le quattordici squadre in due gironi da sette, avanzata da qualche società nelle riunioni preliminari.

Il direttore tecnico Giovanni Codazzi ha stabilito che i quarti di finale dei Dilettanti si giocheranno in quattro serate diverse (12-13-14-15 luglio) in campi neutri già stabiliti con scelta su Gatta, Roteglia, Vetto e Albinea, mentre i quarti dei baby si disputeranno nei concentramenti di Leguigno e Quattro Castella.

Semifinali sabato 20 e domenica 21 luglio a Baiso e Centro Coni con epilogo sabato 27 luglio a Carpineti.

Altra rivoluzione il passaggio da 25 a 30 minuti per ogni tempo delle sfide Giovanissimi che scatteranno alle 16, mentre i Dilettanti inizieranno alle 17.30, salvo possibili slittamenti di un’ora a causa del caldo eccessivo.

Ecco l’esito del sorteggio dei Dilettanti e Giovanissimi dove sarà caccia aperta al doppio titolo conquistato l’estate scorsa dal Cervarezza: esordio assoluto per l’Spqm, formazione di Quattro Castella che raccoglie il testimone dalle Terre Matildiche, e si misurerà con le big Baiso e Felina, oltre al Villa Minozzo, rientrato in mischia al posto del Cerrè Sologno dopo un periodo sabbatico di tre edizioni (ultima partecipazione nel 2018).

Girone A: Spqm, Villa Minozzo, Baiso, Felina.

Girone B: Borzanese, Tricolore Carpineti, Vettus, Gatta.

Girone C: Cervarezza, Querciolese, Cerredolo, Olimpia Roteglia, Leguigno, Collagna.

Ecco invece il quadro del torneo Juniores che conta ben 12 squadre, triplicate rispetto a solo due edizioni fa, con ben due formazioni nel comune di Casina che daranno battaglia ai campioni uscenti dell’Abc Canossa. I gironi sono due.

Girone A: Cerrè Sologno, Casina, Borzanese, Tricolore Carpineti, Cervarezza, Montalto.

Girone B: Baiso, Olimpia Roteglia, Gatta, Abc Canossa, Sport Club Casina, Castelnovo Capitale.

Si qualificheranno le prime tre di ogni girone: le prime classificate accedono alle semifinali, mentre le seconde e le terze andranno ai quarti di finale, e le due vincenti completeranno il quadro delle semifinali.

Si inizia col primo turno martedì 11 giugno, con la finale giovedì 25 luglio a Casina.

Per la categoria Amatori c’è da attendere ancora qualche giorno (la finale sarà sempre il 25 luglio a Casina dopo quella degli Juniores).