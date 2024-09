I tifosi gialloblu: "Vogliamo dimostrare che siamo al fianco della squadra». Fermana Coreografia per la sfida con l’Ancona

Siamo arrivati oramai all’attesissima vigilia della sfida tra Fermana ed Ancona e il livello di adrenalina sta salendo soprattutto tra i tifosi sui rispettivi schieramenti. Al netto dei classici sfottò che trovano ampio spazio sui moderni social, è proprio la pancia del tifo che attende per varie ragioni la sfida di questa domenica. Dopo una delle estati più travagliate e avvolte di dubbi e misteri degli ultimi anni soprattutto a livello societario, la schiarita ferragostana con l’avvento della nuova gestione insieme alla linea della continuità rappresentata dalla proprietà dei Simoni, con l’assistenza assai preziosa dell’amministrazione comunale, ha saputo ridare identità e serenità.

Due sostantivi che non erano di casa, almeno a guardare i tempi più recenti, da queste parti. Poi un chiaro contributo lo hanno dato anche la formazione della rosa avvenuta in fretta per mano di Paolucci e Ruggeri ma anche il lavoro sul campo, nonostante il pochissimo tempo a disposizione, di mister Dario Bolzan e di tutti suoi ragazzi.

Archiviato in fretta come test estivo l’impegno di Coppa a Civitanova Marche, la vittoria se vogliamo a sorpresa di Recanati ha rimesso diversi tasselli al proprio posto. Il -2 in classifica è diventato un +1 facendo dimenticare in fretta quella fastidiosa penalizzazione, la squadra ha mostrato grande carattere (al netto di una condizione ovviamente ancora non ottimale) e il pubblico ha confermato quello che già si sapeva, ovvero lo straordinario amore per questa maglia.

Sentimenti che stanno sempre più facendo breccia nel cuore di Fermo con il derby più atteso della stagione per svariati motivi e che arriva in una fase non ancora cruciale del campionato appena iniziato ma comunque assai importante. Un derby sentito, e questo è un qualcosa che sappiamo benissimo, ma con una particolarità in più in questa stagione 24/25. La sfida vedrà affrontarsi sul campo due squadre nuovissime con tifoserie pronte a farsi sentire come il gruppo ’Sotto Mentite Spoglie’ che ha emesso una nota ufficiale dal titolo piuttosto esplicativo ’Non molleremo mai’.

"Sappiamo tutti cosa abbiamo passato in estate e di non certo non abbiamo dimenticato – si legge nella nota dei supporters canarini –. Ma consapevoli del nostro Dna abbiamo deciso di preparare una coreografia in occasione di Fermana – Ancona per ribadire a squadra, società e addetti ai lavori che noi ci siamo, al nostro posto come sempre. Preghiamo quindi tutto il popolo gialloblù ad acquistare il biglietto in prevendita e ad occupare la gradinata con largo anticipo. Le istruzioni che saranno date dai ragazzi del gruppo andranno seguite con attenzione e spirito di collaborazione per la buona riuscita della coreografia". In previsione anche un’altra coreografia per la gara del 3 novembre con il Teramo e per questo ai cancelli dello stadio ci saranno dei ragazzi per una colletta che servirà per la realizzazione della stessa. Il popolo gialloblù è già pronto dunque per giocare la propria gara su quei gradoni domani.

Roberto Cruciani